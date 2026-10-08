תקיפה קשה של רוסיה באוקראינה הסתיימה במותם של עשרות אזרחים. לפי הדיווחים, לפחות 33 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בתקיפה שפגעה בשני אוטובוסים בעיר קרמטורסק שבמזרח אוקראינה, כך מסרו גורמי הצלה אוקראיניים.

על פי הרשויות המקומיות, האוטובוסים הותקפו בעת שהסיעו נוסעים באזור הסמוך לקו החזית.

התביעה האוקראינית פרסמה תמונות מזירת האירוע, בהן נראים שרידי אחד האוטובוסים עולים באש, לצד פסולת שפוזרה על הכביש. מושל מחוז דונייצק, ואדים פילאשקין, האשים את רוסיה בתקיפה מכוונת של אוטובוס אזרחי וטען כי מדובר באירוע שנועד לפגוע במספר רב ככל האפשר של אזרחים.

ברוסיה טרם נמסרה תגובה לדיווח.

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קרמטורסק וסלוביאנסק הסמוכה נחשבות לחלק מ"חגורת המבצרים" במזרח אוקראינה – אזור מרכזי במערכה הרוסית להשתלטות על מחוז דונייצק. שתי הערים הפכו בתקופה האחרונה ליעדים תכופים יותר של תקיפות רוסיות, על רקע התקדמות הכוחות הרוסיים במזרח.