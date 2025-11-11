אוקראינה תצטייד ב-1,500 ערכות JDAM-ER בעסקת ענק של 373 מיליון דולר מול תאגיד בואינג. החימוש המדויק יהפוך פצצות סובייטיות ישנות ל"טילים חכמים" המסוגלים להשמיד מפקדות, גשרים ומאגרי תחמושת בעומק השטח הרוסי בטווחים חסרי תקדים (תקיפה והגנה)
מתקפת טילים וכטב"מים רוסית מסיבית פגעה ב־25 אתרי אנרגיה ברחבי אוקראינה, וגרמה להשבתות חשמל נרחבות ולמותם של שבעה בני אדם | מיליונים נותרו ללא חשמל | זלנסקי האשים את פוטין ב"מלחמה היברידית באירופה" וקרא לנאט"ו לספק מערכות פטריוט נוספות (בעולם)
אוקראינה מתמודדת עם מתקפות כטמ"מים איראניים מסוג SHAHED בהיקפים הולכים וגדלים.
זלנסקי הזהיר כי "ליירט מאות ביום זה אתגר אחר לגמרי" – והורה על שינוי טקטיקות.
כוחות ההגנה מפעילים מטוסים, מסוקים וכלים אוטונומיים ליירוט האיום החדש משמי איראן (בעולם)
לאחר הפסגה בין טראמפ לפוטין, שלא הביאה להתקדמות בכל הנוגע לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רוביו הבהיר כי אוקריאנה לא תעשה וויתורים גדולים | לדבריו “הם אינם מוכנים לוותר על כך, ואף אחד לא לוחץ עליהם לעשות זאת" (בעולם)
ראש המשלחת הרוסית לשיחות התיווך עם אוקראינה בטורקיה הצהיר כי מפגש פסגה בין המנהיגים יתקיים רק אם יושגו הסכמות מראש ויבשילו תנאים להסדרה | במקביל: בוצעו חילופי שבויים רחבים בין הצדדים, ורוסיה הציעה הפסקות אש ומסירת גופות חיילים (בעולם)