בבלי
מלחמת רוסיה-אוקראינה

רחפן אוקראיני חלף מעל יחידת חיסול רוסית וגרם לתאונה

רחפן תקיפה אוקראיני עבר ישירות מעל כוח רוסי שנועד לצוד אותו והמשיך למטרתו; במהלך האירוע התרחשה התנגשות חזיתית קשה בכביש

תיעוד חריג מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה מציג אירוע יוצא דופן: רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל כוח רוסי ניייד שתפקידו לצוד רחפני אויב, המשיך בדרכו אל המטרה שאליה נשלח, ובמהלך האירוע התרחשה התנגשות חזיתית בכביש.

על פי הדיווח שפורסם ברשת, הרחפן עבר מעל הכוח הרוסי לפני שפגע ביעד. פרטי ההתנגשות, זהות המעורבים והיקף הנזק לא פורסמו, ולא ניתן לקבוע מהמידע הזמין אם ההתנגשות נגרמה ישירות כתוצאה מפעולת הרחפן או מהתרחשות אחרת במהלך האירוע.

כוחות רוסיים ניידים נגד רחפנים משתמשים באמצעים שונים, ובהם כלי נשק וציוד ייעודי, כדי לנסות לעצור רחפני תקיפה לפני שיגיעו ליעדם. עם זאת, כפי שמראים תיעודים מהמלחמה, עצם נוכחותם של אמצעי הגנה אינה מבטיחה שהרחפן ייורט בזמן.

הרחפנים הפכו לאחד מכלי הנשק המשמעותיים במלחמה בין שתי המדינות. הם משמשים לאיסוף מודיעין, לאיתור מטרות ולתקיפות מדויקות, ולעיתים מאפשרים לפגוע בכוחות ובכלי רכב גם הרחק מקו החזית.

במקביל, שני הצדדים מפתחים ומשכללים אמצעי נגד, במרוץ טכנולוגי שבו כל שיפור ביכולת התקיפה מחייב פתרונות הגנה חדשים.

מלחמת רוסיה-אוקראינהרוסיהרחפניםאוקראינהאוקראינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעדכוני ביטחון ומלחמה גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר