חייל רוסי יירט כטב"ם מעל כביש מהיר סואן

חייל רוסי משגר טיל כתף לעבר כטב"ם אוקראיני ( צילום: מסך )

תיעוד יוצא דופן מאזור מוסקבה מראה חייל רוסי משגר טיל כתף לעבר כטב"ם אוקראיני שטס מעל כביש מהיר, במטרה לעצור את כלי הטיס הבלתי מאויש לפני שיגיע לתשתית נפט באזור הבירה הרוסית.

בסרטון שפורסם ניתן לראות את החייל, השייך ליחידת הגנה אווירית ניידת, מצויד במערכת נגד מטוסים מדגם "איגלה". הוא עומד בצד הכביש, מזהה את כלי הטיס הבלתי מאויש ומשגר לעברו טיל, בשעה שכלי רכב ממשיכים לנוע בכביש ממש מתחתיו. על פי הדיווחים הרוסיים והפרסומים שהפיצו את התיעוד, הכטב"ם היה בדרכו למתקן המקושר לתשתיות הנפט באזור מוסקבה. מערכת הביטחון הרוסית משתמשת במערכות נגד מטוסים ניידות מסוג זה על מנת להתמודד עם כלי טיס בלתי מאוישים הטסים בגובה נמוך.

חייל רוסי משגר טיל כתף לעבר כטב"ם אוקראיני - צילום: רשתות חברתיות חייל רוסי משגר טיל כתף לעבר כטב"ם אוקראיני | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15

האירוע מתרחש על רקע מתקפות הכטב"מים האוקראיניות נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות. רק בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר דיווחו הרשויות הרוסיות על מתקפה רחבת היקף באזור מוסקבה, שבה, לפי ראש העיר סרגיי סוביאנין, שוגרו לעבר הבירה והאזור יותר מ-650 כטב"מים.

במהלך אותה מתקפה דווח על פגיעה במתקן וולודארסקאיה, מרכז אחסון והפצת דלק מרכזי באזור מוסקבה, המחובר למערכת צינורות הדלק ומספק דלק, בין היתר, לנמלי התעופה של הבירה.

מכלית נפט רוסית עולה בלהבות לאחר תקיפה אוקראינית - צילום: רשתות חברתיות מכלית נפט רוסית עולה בלהבות לאחר תקיפה אוקראינית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

התקיפה על תשתיות הדלק היא חלק ממערכה רחבה יותר שמנהלת אוקראינה נגד תעשיית הנפט הרוסית. קייב טוענת כי סדרת התקיפות האחרונה פגעה בחלק משמעותי מיכולת זיקוק הנפט של רוסיה, בעוד מוסקבה מנסה לחזק את ההגנה סביב בתי הזיקוק, מאגרי הדלק ומתקני התשתית.