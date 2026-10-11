נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי השיב בראיון בלעדי לרשת ABC להתבטאויות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקרא לאוקראינה לקיים בחירות ולהחליף את ההנהגה. זלנסקי הבהיר כי ההחלטה על עריכת בחירות נתונה לעם האוקראיני בלבד, אך הציב תנאי ברור בפני וושינגטון: הפסקת אש של 60 יום מצד רוסיה – ובתוכה תתקיים הצבעה.

"אני יודע שפוטין מאוד רצה להחליף את הנשיא באוקראינה, ואני מבין זאת", אמר זלנסקי בראיון לתוכנית "This Week". "אם הנשיא טראמפ באמת רוצה שינויים בזמן בחירות, שיתפתי בכך גם את הצוות שלו: אנא אמרו לפוטין לתת לנו חודשיים – 60 יום של הפסקת אש מוחלטת. בתוך 60 יום נארגן בחירות, ואנחנו כמובן מוכנים לקבל כל בחירה של העם שלנו, העם האוקראיני".

בדבריו רמז זלנסקי כי רצונו של טראמפ להחליף את ההנהגה באוקראינה דומה לרצונו של נשיא רוסיה.

בפתח הראיון התייחס זלנסקי לאפשרות להגיע להפסקת אש חלקית, במיוחד בנוגע למתקפות על תשתיות אנרגיה. "אם הם רוצים הפסקת אש באנרגיה, אנחנו פתוחים לזה. אל תתקפו אותנו ואל תהרגו את הילדים שלנו – ואנחנו נפסיק לתקוף את הדיזל שלכם. זה הוגן", הצהיר.

לגבי דרישת טראמפ לקיים בחירות ולהחליף את השלטון באוקראינה, הדגיש זלנסקי כי מדובר בהחלטה השייכת אך ורק לחברה ולעם האוקראיני. יחד עם זאת, הוא הסביר כי קיום בחירות בעיצומה של מלחמה מהווה אתגר מורכב הנוגד את החוקה ואת תנאי הביטחון הנדרשים כדי לאפשר לאזרחים להצביע כדין.

בתחילת השבוע מתח טראמפ ביקורת חריפה על זלנסקי, והאשים אותו בכך שהחמיץ הזדמנויות רבות לסיים את המלחמה מול רוסיה. "הוא צריך לקיים בחירות. הוא היה יכול ליישב את הנושא הזה פעמים רבות", הצהיר הנשיא האמריקני בשיחה עם כתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוז.