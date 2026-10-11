יותר מחמישים שנה לאחר שהאישיות היהודית האחרונה כיהנה בתפקיד, עורך הדין ג'פרי לואיס, יהודי שומר תורה ומצוות ממנצ'סטר, נבחר למסלול הנהגת לשכת עורכי הדין של אנגליה ווייילס – הגוף היציג והמרכזי של מקצוע עריכת הדין בממלכה.

לואיס, בן 61, מתפלל קבוע בבית הכנסת האורתודוקסי 'בודון' בדרום מנצ'סטר, ונבחר לשמש כסגן המשנה ה-184 לנשיא הלשכה. על פי תקנון הארגון, הוא יכהן בתפקיד זה במשך שנה, לאחריה ימונה לסגן הנשיא, ובשנת 2028 ייכנס באופן רשמי לתפקיד הנשיא הכללי של הלשכה.

היהודי האחרון שכיהן בתפקיד הרם היה סר דייוויד נאפלי, בשנת תשל"ו (1976) – לפני כחצי יובל.

לואיס הינו דמות מוכרת ומכובדת בקהילה היהודית במנצ'סטר. הוא משמש כנאמן בארגון החסד "Manchester Jewish Community Care", ובעבר אף ערך והגיש במשך שנים את התוכנית הפופולרית "השעה היהודית" ברדיו ה-BBC המקומי, ששירתה את הציבור הדתי והמסורתי באזור.

ראש עיר כלוא פנה לתושבים באמצעות AI אריה לוי | 07.10.26

לצד פעילותו הציבורית, לואיס הוא מעורכי הדין המובילים בממלכה בתחום הליטיגציה המסחרית, תחום בו הוא עוסק מאז שנת 1989. כיום הוא עומד בראש מחלקת הליטיגציה במשרד עורכי הדין Brabners, ומכהן במקביל כשופט במשרה חלקית וכבורר.

"זוהי זכות גדולה וכבוד עצום", מסר לואיס. "אני גאה מאוד להיות הנשיא היהודי הראשון של הלשכה מזה למעלה מחמישים שנה. חשוב שבני כל הדתות יזכו לייצוג הולם בצמרת עולם המשפט".

בהתייחסו לתפקידו החדש כסגן המשנה לנשיא, הוסיף לואיס: "אני מצפה להיות קול חזק עבור עורכי הדין, לעודד צעירים להצטרף למקצוע ולבנות בו את עתידם. עלינו לוודא שמערכת המשפט שלנו תמשיך לשרת את כולם באופן יעיל".

הדרך לצמרת המשפט הבריטית לא הייתה פשוטה. לואיס התמודד מול חמישה מועמדים בולטים בהליך בחירות תחרותי שכלל נאומים, פרזנטציות ודיונים מורכבים. "מדי שנה התחרות על המקומות הללו קשה במיוחד", סיפר. "בתחילה היססתי אם להגיש מועמדות, אך לאחר פניות רבות מצד עמיתים החלטתי לקחת על עצמי את המשימה".

נשיא הלשכה הנוכחי, מארק אוונס, בירך על הבחירה: "ג'ף לואיס נבחר מתוך קבוצת מועמדים חזקה במיוחד, וניסיונו ומחויבותו למקצוע יהיו בעלי ערך עצום. אני מצפה לעבוד איתו כדי לקדם תהליכים ולסייע ללשכה לנווט בהצלחה אל העתיד – עבור חברינו, הקהילה המשפטית והחברה כולה".

טקס השבעתו הרשמי של לואיס לתפקיד סגן המשנה לנשיא, הצעד הראשון לקראת כהונתו כנשיא הלשכה, צפוי להיערך בלונדון במעמד בכירי מערכת המשפט בבריטניה.