ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
הוא דרש מהם 2.6 מיליון שקל בטענה שנבגד בשיא ההליך, הם טענו שאיבדו בו אמון בגלל סחבת ועיכובים כספיים | בית המשפט המחוזי הכריע בדרמה המשפטית שטילטלה את ענף ליקויי הבנייה | כך הסתיים המסע המשפטי שהחל כהבטחה גדולה והסתיים בהוצאות עתק של התובע (משפט, בארץ)
עבר תאונה קשה ונאבק מול חברת הביטוח. בעודו מתלבט איך לפעול, נכנס אתמול לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק לתפילה | בדרך חזור לקראון הייטס גילה למרבה התדהמה כי מי שיושב לצידו הוא מי שיכול לפתור לו את הבעיה | העדות המרגשת שמעוררת היום הדים בעולם החסידי (חרדי)
ר' משה, אברך כולל מכובד מהדרום לא ידע מהו חוק חדלות פירעון, לתומו חשב שזה רק לעסקים, אבל כשהחובות שלו הגיעו למאות אלפי שקלים שהוא וזוגתו, שמשמשת כמורה, לא הצליחו להחזיר, הם פנו לעו"ד יוסי ויצמן, מחבר הספר מחיקת חובות בישראל, שהציע להם אפשרות להגיע להסדר שיקום כלכלי | "הצעתי להם את ההזדמנות להגיע לייצוב כלכלי ולמנוע הדרדרות נוספת, חמורה יותר במצבם", מתאר עו"ד ויצמן את הסיפור העגום שהגיע אל הסוף הטוב (כלכלה)
במהלך בידוק בכניסה לבית הכלא עופר אתמול (ראשון), נמצאו על עורך דין שהגיע לבקר מחבל מעזה מסמכים החשודים כמסרים | הביקור בוטל, העו"ד עוכב ע"י המשטרה, ונפתח הליך למניעת כניסתו למתקני שב"ס | על פי החשד, העורך דין הדפיס שאלות משפטיות ושתל בפנים מסרים למחבלים (פלילי)