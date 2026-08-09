כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
שני שליש מסוללת עורכי הדין של משרד המשפטים האמריקני, שתפקידם להגן על מדיניות הממשל כבר התפטרו מתפקידם | לדבריהם, המדיניות של טראמפ אינה ניתנת להגנה במובן המשפטי ועומס העבודה תחת הממשל החדש הפך לבלתי אפשרי (חדשות, בעולם)