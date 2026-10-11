העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה - צילום: לפי סעיף 27א העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:07

למעלה מ-13 שעות חלפו מאז הופעלה התרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין ליישוב ערב אל עראמשה בגליל המערבי, וצה"ל עדיין אינו יודע מהו העצם שחצה את הגבול מלבנון, תועד במצלמות האבטחה – ונעלם.

דובר צה"ל עדכן כעבור ארבע שעות מההתרעה כי "תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".

העצם שחדר מלבנון ותועד במצלמות האבטחה ( צילום: יעל חדאד, גל"צ )