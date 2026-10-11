למעלה מ-13 שעות חלפו מאז הופעלה התרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין ליישוב ערב אל עראמשה בגליל המערבי, וצה"ל עדיין אינו יודע מהו העצם שחצה את הגבול מלבנון, תועד במצלמות האבטחה – ונעלם.
דובר צה"ל עדכן כעבור ארבע שעות מההתרעה כי "תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".
צה"ל הקפיץ כוחות גדולים ליישובים הסמוכים לגבול – בהם אדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה – כדי לסרוק ולשלול אפשרות שהעצם שזוהה חדר לאחד היישובים.
לצד הכוחות הרגליים הוקפצו גם מסוקים שסייעו בסריקות מהאוויר. הסריקות נמשכות בניסיון להבין מה התרחש.
בצה"ל הבהירו כי בעורף האזרחי ניתן לשמור על שגרה מלאה ואין הנחיות מיוחדות.
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