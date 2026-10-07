כוחות צה"ל החלו במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות המפארות מחבלים ביהודה ושומרון. המבצע, שהחל במהלך הלילה והבוקר, מתמקד בתשתיות הסתה לטרור הפזורות בכפרים וערים באזור.

בין האנדרטאות שהורסו: אנדרטה מרכזית במרכז העיר שכם, וכן אנדרטה לזכרו של הרוצח יאסר אל-חמדוני ז"ל בעיירה יעבד שבדרום-מערב ג'נין. חמדוני הורשע במעורבות ברצח האזרח הישראלי אבנר מימון ז"ל בשנת 2003.

השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות ביצעו לפני מספר שבועות מיפוי רחב של עשרות אנדרטאות טרור באזור, והעבירו את הרשימה למטרת הריסה מיידית. המבצע זכה לסיקור נרחב ברשתות התקשורת הערביות והכה גלים בקרב תומכי טרור רבים.

לוחמי צה"ל השאירו במקום אגרת לתושבי האזור, בה נכתב: "אל תושבי האזור, כוחות הביטחון הישראליים פועלים באזור להריסת האנדרטאות המפארות מחבלים, מהללות אותם ואת פעולות הטרור נגד ישראל. כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור והללה של מחבלים.

"כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס. הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים".

השר סמוטריץ' וח"כ סוכות מסרו בתגובה: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור ויוצאת באמירה ברורה: אין מקום לבמות התמיכה בטרור במדינת ישראל. כבר שנים אנחנו צועקים את האמת הפשוטה: הטרור מתחיל בהסתה ובמרחב הציבורי, וכעת הגיע השינוי בשטח. אני מודה לכוחותינו היקרים שביצעו את המהלך החשוב".