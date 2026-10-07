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צה"ל החל במבצע רחב להריסת אנדרטאות טרור ביו"ש

כוחות הצבא החלו במבצע להריסת עשרות אנדרטאות המפארות מחבלים בכפרים וערים ביהודה ושומרון • השר סמוטריץ' וח"כ סוכות שמיפו את האתרים: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה"

כוחות צה"ל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות הטרור
כוחות צה"ל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות הטרור

החלו במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות המפארות מחבלים ביהודה ושומרון. המבצע, שהחל במהלך הלילה והבוקר, מתמקד בתשתיות הסתה לטרור הפזורות בכפרים וערים באזור.

בין האנדרטאות שהורסו: אנדרטה מרכזית במרכז העיר שכם, וכן אנדרטה לזכרו של הרוצח יאסר אל-חמדוני ז"ל בעיירה יעבד שבדרום-מערב ג'נין. חמדוני הורשע במעורבות ברצח האזרח הישראלי אבנר מימון ז"ל בשנת 2003.

השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות ביצעו לפני מספר שבועות מיפוי רחב של עשרות אנדרטאות טרור באזור, והעבירו את הרשימה למטרת הריסה מיידית. המבצע זכה לסיקור נרחב ברשתות התקשורת הערביות והכה גלים בקרב תומכי טרור רבים.

לוחמי צה"ל השאירו במקום אגרת לתושבי האזור, בה נכתב: "אל תושבי האזור, כוחות הביטחון הישראליים פועלים באזור להריסת האנדרטאות המפארות מחבלים, מהללות אותם ואת פעולות הטרור נגד ישראל. כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור והללה של מחבלים.

"כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס. הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים".

וח"כ סוכות מסרו בתגובה: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור ויוצאת באמירה ברורה: אין מקום לבמות התמיכה בטרור במדינת ישראל. כבר שנים אנחנו צועקים את האמת הפשוטה: הטרור מתחיל בהסתה ובמרחב הציבורי, וכעת הגיע השינוי בשטח. אני מודה לכוחותינו היקרים שביצעו את המהלך החשוב".

האגרת שהשאירו לוחמי צה"ל
אנדרטה לזכר הרוצח יאסר אל-חמדוני ז"ל שהורשע במעורבות ברצח האזרח הישראלי אבנר מימון ז"ל בשנת 2003, בעיירה יעבד, בדרום-מערב ג'נין, שצה"ל הרס
כוחות צה"ל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות הטרור
צבי סוכותצה"לבצלאל סמוטריץ'יהודה ושומרוןהסתה לטרור
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