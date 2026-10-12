בשעות הבוקר של יום שני התגלתה טרגדיה קשה בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, כאשר בעל דירה ברחוב מבוא נהגי הפרדות גילה את שוכרו, גבר כבן 60, נפטר בדירתו – כשבוע לאחר פטירתו.

הדיווח על המקרה הקשה הועבר לזק"א לאחר שריח חריג שעלה מהדירה עורר את חשדו של בעל הנכס. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים הוזעקו למקום ופעלו בזירה המורכבת במשך זמן ממושך, תוך שמירה קפדנית על כבוד המת ואיסוף כל הממצאים הנדרשים לקבורה כהלכה.

על פי הנמסר, מדובר בגבר שהתגורר לבדו וללא בני משפחה בארץ.

שוקי בקר, ראש צוות שבועי בזק"א מחוז ירושלים, יחד עם בנצי לייזרוביץ וחיים לנדי, מתנדבי זק"א מחוז ירושלים, מסרו: "מדובר בגבר כבן 60, שהתגורר בגפו וללא בני משפחה בארץ. בעל הדירה שהגיע למקום, הבחין בריח חריג שעלה מהדירה והזעיק את כוחות החירום. צוותי כבאות והצלה פרצו לדירה, ובמקום אותר הגבר ללא רוח חיים. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לאשר את מותו".

המתנדבים הוסיפו: "מדובר בזירה קשה ומורכבת, כאשר הדירה הייתה עמוסה בכמויות גדולות של פסולת וחפצים. יחד עם מתנדבי זק"א נוספים, פעלנו במקום במשך זמן ממושך כדי לשמור על כבוד המת ולאיסוף כל הממצאים".

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. בחודש מאי האחרון נמצאו שתי גופות במצב ריקבון תוך פחות מ-24 שעות – האחת בעיר מעלות והשנייה בתל אביב, כאשר בשני המקרים מדובר היה באנשים שחיו לבדם.

מתנדבי זק"א מדגישים כי הם נתקלים בזירות מסוג זה באופן תדיר יותר ויותר, כאשר הדירות לעיתים קרובות עמוסות בפסולת וחפצים, מה שמקשה על הטיפול בכבוד המת. הארגון ממשיך לפעול בכל המקרים תוך שמירה קפדנית על כבוד הנפטר ואיסוף כל הממצאים הנדרשים לקבורה כהלכה.