הזירה בגליל העליון ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

פרטים מדאיגים עולים מהתחקיר הראשוני של האירוע הקשה שהתרחש היום (יום שני) בגבול הצפון, בו נפגעו כעשרים מטיילים בדרגות פציעה שונות. על פי דיווח בערוץ I24NEWS, החשד הוא כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו האישי לפני שהתפוצץ.

גורם המעורב בפרטי החקירה צוטט באומרו: "היה יכול להתפוצץ באוטובוס", בהתייחס לחומרת האירוע שהיה עלול להסתיים באסון גדול בהרבה. באירוע נקבע מותו של נער כבן 15, ועוד כתשעה עשר נפצעו בדרגות שונות.

הפיצוץ התרחש בשעות אחר הצהריים, לאחר השעה 15:00, בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. צעיר נפצע בינוני באירוע אלימות בבני ברק בבלי | 10.10.26 הפלג יוצא למחאה: היכן ייחסמו הכבישים? יאיר טל | 08.10.26 אביו של אחד התלמידים מסר ל"מהדורת היום" בערוץ 12 כי הטיול היה מוסדר ומאושר. "מבקש להקדיש תפילות לכל הפצועים", אמר האב, והוסיף כי הפצועים הם תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

פינוי הפצועים בצפון - צילום: לפי סעיף 27א פינוי הפצועים בצפון | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שהגיע לזירה סיפר דקות לאחר האירוע: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

שושן תיאר את המצב בזירה: "כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

הזירה בגליל העליון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הזירה הוגדרה מיד כאירוע רב-נפגעים, וכוחות הצלה ורפואה נרחבים הוזעקו למקום. שלושה מסוקים של חיל האוויר הוזנקו לפינוי הפצועים, לצד מסוקי מד"א, במירוץ נגד הזמן לחילוץ הנפגעים ופינויים הדחוף לבתי החולים.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ"ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה פלילית וביטחונית של גורמי הצבא והמשטרה, במקביל למאמצי הטיפול בפצועים. כוחות ביטחון גדולים זרמו לאזור כדי לבודד את השטח ולשלול סכנות נוספות.