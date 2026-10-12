חבר הכנסת יעקב אשר, יו"ר סיעת יהדות התורה, הגיע היום (יום שני) לציון הרשב"י במירון והתפלל לרפואת הפצועים באירוע הקשה שהתרחש בצהריים ברכס רמים שבגבול הצפון.

חבר הכנסת אשר שהה בצפת במסגרת פתיחת מטה הבחירות של המפלגה בעיר המקובלים, כחלק מהכנות המפלגה למערכת הבחירות הקרובה. כאשר הגיעו אליו פרטי האסון הקשה, עשה את דרכו מיד לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי כדי להעתיר בתפילות להחלמת הפצועים.

באירוע הקשה שהתרחש בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, נקבע מותו של נער כבן 15. כ-19 נוספים נפגעו בדרגות פציעה שונות – שלושה מהם באורח קשה וכעשרה באורח קל עד בינוני. הפיצוץ אירע במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה.

ביקורו של חבר הכנסת אשר במירון מגיע בעיצומה של מערכת הבחירות, כאשר חברי הכנסת של יהדות התורה מנצלים את התקופה לסיבובים בכל רחבי הארץ.