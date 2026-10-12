אבי פצוע: מבקש מכולם להתפלל על הפצועים

כעשרים פצועים נפגעו באירוע פיצוץ נפל סמוך לגבול הצפון, ביניהם מורים ותלמידים שנפגעו באורח קשה ואנוש. רוב הפצועים במצב קל ובינוני.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ"ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שהגיע לזירה, תיאר דקות לאחר התקרית: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן. כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה ל-8 פצועים במצב קשה ובינוני ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב, אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים".

אביו של אחד התלמידים הפצועים אמר ל"מהדורת היום" עם עמליה דואק בערוץ 12 כי הפצועים הם תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. לדבריו, הטיול היה מוסדר ומאושר. "מבקש להקדיש את הזמן לתפילות על הפצועים", אמר.

משרד החינוך התייחס לאירוע ומסר כי מדובר באירוע קשה ביותר. "מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים", נמסר.

בעיריית מעלות תרשיחא פירטו: "במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות אירע אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך. בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך".