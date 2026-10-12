אירוע קשה התרחש בצהריים (יום ב') בגליל העליון: כ-20 מטיילים נפגעו בדרגות שונות, חלקם במצב אנוש, כתוצאה מפיצוץ עז שאירע בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי.

כוחות הצלה ורפואה נרחבים הוזעקו למקום באופן מיידי, ביניהם מסוקי מד"א ומסוקי חיל האוויר, הפועלים במירוץ נגד הזמן לחילוץ הנפגעים ופינויים לבתי החולים. האירוע הוגדר כאירוע רב-נפגעים, וכוחות ביטחון רבים הגיעו לאזור על מנת לבודד את השטח ולמנוע סכנות נוספות.

חשד: פגיעה מנפל תחמושת

על פי דיווחים ראשוניים מהשטח, נבדקת האפשרות כי מדובר בנפל תחמושת ישן שהיה מונח בשטח הפתוח והתפוצץ – ייתכן בעקבות מגע של אחד המטיילים במהלך הטיול.

נסיבות האירוע נבדקות על ידי גורמי הצבא והמשטרה, במקביל למאמצי החילוץ והטיפול בנפגעים.

מנכ"ל מד"א אלי בין מסר: קבוצת מטיילים ככל הנראה נפגעה מנפל שהיה בשטח. יש פגיעות קשות מחומר נפץ. כוחות רבים הוזנקו לשטח, כולל מסוקים של מד"א.

מהמשטרה נמסר כי לפני זמן קצר התקבלו דיווחים על פיצוץ בסמוך ליישוב נאות מרדכי - שוטרי מחוז צפון וחבלנים בדרכם לזירה, במקום ישנם מספר פצועים.

מדוברות מד"א נמסר: בשעה 14:53 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על פצועים כתוצאה מפיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון.

מדיווח ראשוני בלבד !!! חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לכ-10 נפגעים בדרגות פציעה שונות.

מטעם עיריית מעלות תרשיחא נמסר כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות אירע לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות.

ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך.

בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך.

3 מסוקים של חיל האוויר הוקפצו לשטח עם צוותי חילוץ מיחידה 669, לצד צוותי סילוק פצצות של יחידת יהל״ם - כדי לטפל בנפל התחמושת שהתפוצץ ובנפלים נוספים ככל שיש כאלה.

הפוליטיקאים מגיבים לאירוע הקשה

אריה דרעי: ברגעים קשים אלה, הלב עם הפצועים באירוע הקשה בצפון ועם בני משפחותיהם. יחד עם כל עם ישראל, אני נושא תפילה לרפואתם השלמה והמהירה, ומייחל לבשורות טובות.

יואב קיש: מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם.

אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים.

גדי איזנקוט: עוקב אחר האירוע הקשה בצפון. ליבי עם משפחת ההרוג, הנפגעים ומשפחותיהם.

אני מחזק את כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בזירת האירוע בשעה זו ומתפלל יחד עם כל אזרחי ישראל לרפואתם המהירה של הפצועים.

נפתלי בנט: מתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואתם של התלמידים והמורים ממעלות.

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ ה'.

ה' שִׁמְעָה בְקוֹלִי תִּהְיֶינָה אׇזְנֶיךָ קַשֻּׁבוֹת לְקוֹל תַּחֲנוּנָי.

אִם עֲוֺנוֹת תִּשְׁמׇר יָהּ ה' מִי יַעֲמֹד.

כִּי עִמְּךָ הַסְּלִיחָה לְמַעַן תִּוָּרֵא.

קִוִּיתִי ה' קִוְּתָה נַפְשִׁי וְלִדְבָרוֹ הוֹחָלְתִּי.

נַפְשִׁי לה' מִשֹּׁמְרִים לַבֹּקֶר שֹׁמְרִים לַבֹּקֶר.

יַחֵל יִשְׂרָאֵל אֶל ה', כִּי עִם ה' הַחֶסֶד וְהַרְבֵּה עִמּוֹ פְדוּת.

וְהוּא יִפְדֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל עֲוֺנֹתָיו.