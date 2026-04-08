בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
יותר משלוש שעות וחצי המתינו היום ראשי הרשויות מיישובי קו העימות בגבול לבנון לפגישה עם ראש הממשלה | בפגישה במשרדי המועצה האזורית מרום הגליל, נרשמו לא מעט רגעי זעם מצד ראשי הרשויות כלפי נתניהו והבטחות שנתן בעבר | ראשי הרשויות הטיחו בנתניהו: "הממשלות בראשותך עבדו עלינו, הבטחתם מיגון ליישובים, אבל זו הייתה עבודה בעיניים" | כל הציטוטים (בארץ)
נוריאל דובין, בת 27 ממושב מרגליות, היא הצעירה שנהרגה הערב מפגיעת רקטה ששוגרה מלבנון סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה | שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפגיעה | דובין הייתה ככל הנראה במכונית כשנשמעה האזעקה במקום, היא יצאה מהרכב, כפי שמנחה פיקוד העורף, נשכבה בשול הכביש ואז אירעה נפילה בסמוך לה (בארץ)
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אמש מטח כבד של יותר מ-100 רקטות לכיוון יישובי הצפון והמרכז, שרובם סוכלו בהצלחה | על פי הדיווחים, הארגון תכנן לשגר כמות כפולה, אך האירוע נמנע על ידי תקיפות מוקדמות של צה"ל (בארץ)
במתקן האימונים החדש בצפון, המכונה "מתקן לבנון", התקיימה השתלמות מטכ"לית ראשונה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה. המתחם, שנבנה לצורך היערכות ללחימה אפשרית בגזרת לבנון, מאפשר תרגול ריאליסטי של לחימה משולבת, כולל אימונים באש חיה. בין המשתתפים: יחידות חי"ר, שריון, הנדסה וחיל האוויר, לצד בכירי הפיקוד בצה"ל. לדברי גורמי צה"ל, מדובר ב"קפיצת מדרגה משמעותית" בהכשרת הכוחות (צבא)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראשי רשויות מהצפון ושיבח את שיבתם של התושבים: "המשימה הכי גדולה, במובן מסוים, כבר נעשתה, משום שביום הזה, פה, בגליל, שהייתה נטישה גדולה בהתחלה, תחילת המלחמה, יש עכשיו שיבה גדולה" (חדשות)