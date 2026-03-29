"ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד עם ראשי רשויות שבגבול הצפון, אחרי שקיים הערכת מצב בפיקוד הצפון". כך מסרה הערב (ראשון) לשכת ראש הממשלה, שהוסיפה כי ראשי הרשויות העלו בפני נתניהו שורת סוגיות הנוגעות למיגון יישובים, למתן מענה ממשלתי מותאם ולקידום עוגני צמיחה.

אלא שמאחורי החיוכים בתמונה שהוציאה לשכת ראש הממשלה, היו לא מעט רגעי זעם ותסכול בפגישה שארכה כארבעים דקות, לאחר שנתניהו נועד עם הצמרת הביטחונית בפיקוד הצפון.

על פי הדיווח בחדשות 12, משה דוידוביץ, יו"ר פורום קו העימות, פתח בדברים נוקבים בשם כלל ראשי הרשויות: "אתם לא מבינים שאנחנו במלחמה כבר 900 ימים," אמר לראש הממשלה.

"אנחנו דורשים ממך עכשיו הכרעה אחת ולתמיד של חיזבאללה. המערכה בלבנון לא יכולה להסתיים בשום דרך אחרת מלבד הכרעה צבאית ברורה. התושבים פה למודי סבל ורוצים ביטחון אמיתי לעתיד, לא שקט זמני".

דוידוביץ השווה את ראשי הרשויות לילד המנסה לעצור במו אצבעו את השיטפון: "אנחנו הילד עם האצבע בסכר. אם מצפים מאיתנו להשאיר כאן את התושבים ולא להוביל לנטישה המונית, אתם חייבים לתת לנו כלים ולתת לתושבים תקווה".

על פי הדיווח, ראשי הרשויות הטיחו בנתניהו: "הממשלות בראשותך עבדו עלינו, הבטחתם מיגון ליישובים, אבל זו הייתה עבודה בעיניים. זה היה נכון לממשלות קודמות שלך וזה נכון גם לממשלה הנוכחית. ההחלטות לא מתבצעות בשטח, ולכל תושב שנשאר כאן לא נותר אלא להתפלל שהרקטה הבאה לא תפגע לו ישירות בבית".

בין הנוכחים, ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה פנה לנתניהו ואמר: "אנחנו מופיעים במפות המטרות של חיזבאללה, אבל משום מה אנחנו לא מופיעים במפות של מדינת ישראל".

נתניהו מצידו, הקשיב לדברים וביקש לתת להם מענים מהירים. באשר לסוגיות הביטחוניות, ראש הממשלה לא הציג התחייבויות בעקבות הדרישות של אנשי הצפון שציפו לשמוע כי חיזבאללה ימוגר ויפורק מנשקו. נתניהו הסביר להם את תוצאות המערכה בלבנון עד כה, ואמר כי הוא "לא יכול לפרט" על המשכה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר אחרי הפגישה: "ראשי הרשויות העלו בפני ראש הממשלה שורה של סוגיות הנוגעות למיגון היישובים, למתן מענים ממשלתיים מותאמים ולקידום עוגני צמיחה, כחלק מתמיכת הממשלה ביישובים אלו. ראשי הרשויות שיבחו את ראש הממשלה נתניהו על מנהיגותו ההיסטורית ועל ניהול המערכה 'שאגת הארי', והדגישו כי הם חזקים, נחושים ומאוחדים".