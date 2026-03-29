יותר משלוש שעות וחצי המתינו היום ראשי הרשויות מיישובי קו העימות בגבול לבנון לפגישה עם ראש הממשלה | בפגישה במשרדי המועצה האזורית מרום הגליל, נרשמו לא מעט רגעי זעם מצד ראשי הרשויות כלפי נתניהו והבטחות שנתן בעבר | ראשי הרשויות הטיחו בנתניהו: "הממשלות בראשותך עבדו עלינו, הבטחתם מיגון ליישובים, אבל זו הייתה עבודה בעיניים" | כל הציטוטים (בארץ)
מנכ”ל משרד הבריאות נפגש עם כל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות חצבת, ואף קיים פגישה עם עסקנים חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים | משרד הבריאות שב ומזכיר להורים: "לשלוח את הילדים לטיפול, רק במקומות מורשים" (בריאות, חרדים)