במהלך מטח הטילים האחרון של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר הצפון דווח על פגיעה ישירה בבית בכרמיאל, ללא נפגעים.

מדוברות המשטרה נמסר כי לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת חלקי פריטי אמל״ח במספר מוקדים באזור הגליל, בשלב זה לא דווח על נפגעים אולם נגרם נזק. שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג״ב וחבלני משטרת ישראל פועלים במקום.

"אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות פריטי אמל״ח, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים", נמסר מטעם הדוברות.

גם עיריית כרמיאל הוציאה הודעה בה ביקשו להימנע מהגעה לאזור האירוע ולאפשר לכוחות לבצע את עבודתם ללא הפרעה. "ייתכן שבאזור קיימים רסיסים או חפצים מסוכנים. אין להתקרב ואין לגעת", הזהירו בעירייה.