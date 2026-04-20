על רקע המתיחות המתמשכת בדרום לבנון והמאמצים לשמור על היציבות לאחר הבנות הפסקת האש, כוחות צה״ל ממשיכים לפעול במרחב שמדרום לקו ההגנה הקדמי כדי למנוע איומים על יישובי הצפון.
במסגרת הפעילות, זוהו בשני מקרים מחבלים שפעלו בניגוד להבנות והתקרבו לכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי.
במרחב בינת ג׳בייל זיהו לוחמי חטיבת הצנחנים מספר חשודים שפעלו בתוך השטח האסור והתקרבו לעבר הכוחות. לאחר הזיהוי הופעלו אמצעים מהירים מהאוויר, ובסיוע הכוונת הכוחות הקרקעיים בוצעה תקיפה מדויקת שהובילה לחיסולם.
במקרה נוסף, באזור הליטאני, זיהו לוחמי חטיבת גולני מחבלים שפעלו באופן דומה והפרו את ההבנות. גם כאן, תוך זמן קצר מהזיהוי, הופעל חיל האוויר והמחבלים חוסלו.
בצה״ל מדגישים כי הפעילות במרחב נמשכת באופן רציף, וכי הכוחות פועלים להסרת איומים ולשמירה על ביטחון היישובים והלוחמים הפועלים בגזרה.
0 תגובות