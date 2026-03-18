"תכננו לירות כפול": תיעודים מהמטח הקיצוני של חיזבאללה אמש

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אמש מטח כבד של יותר מ-100 רקטות לכיוון יישובי הצפון והמרכז, שרובם סוכלו בהצלחה, ואף אחד מהם לא גרם לנפגעים בגוף.

במטח הגדול, שהחל בשעה 20:30, ירה הארגון כ-40 רקטות שרובן לא חצו את גבולות המדינה. לצד זאת היה גם ירי כטב"מים שסוכל.

ארגון הטרור תכנן על פי הדיווחים לירות כפול טילים מהכמות שנורתה בפועל. אתמול, עוד בטרם החל הירי, הצליח צה"ל לסכל משגרים, שרובם הוצבו על משאיות שנעות ממקום למקום. בצה"ל אומרים כי סיכול המשאיות הללו משמעותי לפגיעה ביכולת הרקטית של חיזבאללה, שכן מספרן לא גדול.

זמן קצר לאחר הירי צה"ל תקף מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה שמוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית.

בנוסף, במהלך הלילה הותקפו בביירות נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", האגודה הפיננסית של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל הותקפו מהאוויר ומהים מפקדות של דיוויזיית 'האמאם חסין' במרחב דרום לבנון.