חילוץ הפועל מהקומה השביעית ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

צוותי כבאות והצלה ביצעו אירוע חילוץ מורכב ברחוב יצחק רבין בקריית אתא, לאחר שפועל בניין כבן 50 נפצע קשה בנפילה על הגב בקומה השביעית של אתר בניה.

הדיווח התקבל במוקד 102 על פועל שנפל במהלך עבודתו בגובה רב, כשהוא סובל מחבלת גב חמורה וללא יכולת תנועה. צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריות הוזנקו למקום, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) קריות ומנוף מחיפה. לאחר הערכת מצב מהירה בשטח, הוחלט על ביצוע חילוץ בגובה. מפקד האירוע הורה על העלאת פראמדיק של מד"א בסל המנוף הייעודי ישירות לקומה השביעית, שם העניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים.

חילוץ הפועל מהקומה השביעית ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לאחר מכן, לוחמי האש רתמו את הפצוע בזהירות רבה לאלונקה ייעודית ומאובטחת, והורידו אותו בבטחה באמצעות המנוף אל הקרקע.

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הפועל הועבר להמשך טיפול ופינוי על ידי גורמי הרפואה כשהוא בהכרה, במצב יציב וללא דימום.