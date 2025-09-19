אברכי קהילת בני התורה בקריית אתא התאספו יחדיו לציון שנה פוריה בעיר, עם הרחבת גבולי הקדושה ע"י הקמת איגוד אברכים וכלל הפעילות התורנית בעיר | במהלך הערב שמעו דברי נועם מפי רבני העיר והקהילות | צפו בתיעוד (חרדים)
בני הקהילה החרדית ב'קרית אתא' התכנסו לאירוע מיוחד לכבוד מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש | במעמד זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה בשידור חי מחבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | הערב ננעל ב'זיץ' מרומם לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | שמואל שנקר השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)
הקהילה החרדית בקריית אתא הוכתה בשורה של אסונות כבדים עם פטירתם הפתאומית של שלושה מראשיה הבולטים בפתאומיות - בתוך פחות מחודש | ראשי הקהילות בעיר מתכוננים לקראת עצרת חיזוק ענקית לאור האבדות הכואבות (חרדים - דיין האמת)
בצער רב התקבלה הבשורה על פטירתו בגיל גבורות של הגאון הרב אליהו רוטנברג זצ"ל, ממייסדי עולם התורה בקרית אתא ומוותיקי הפעילים למען הקהילה החרדית בעיר. הוא הותיר אחריו דור ישרים מבורך | ההלוויה הערב (דיין האמת)