יו"ר יהדות התורה מאתגר את עמית סגל: "אני מדליף לך עכשיו בשקט" | מעייריב

אסון חריג ומחריד התרחש בשעות אחר הצהריים בביתר עילית: ילד כבן 10 נהרג לאחר שנפגע מפיצוץ ברחוב האדמו"ר מנדבורנא בעיר. האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה 17:00, בנקודת שריפת פסולת.

צוותי כיבוי והצלה מתחנת יהודה, יחד עם מתנדבים מקומיים, הוזעקו למקום והבחינו בילד כשהוא מוטל לצד האש עם פגיעות קשות ביותר. הילד, שסבל מחבלה רב-מערכתית אנושה, פונה מהזירה כשהוא מחוסר הכרה ומצבו קריטי. למרבה הצער, בבית החולים הדסה עין כרם נאלצו הצוותים הרפואיים לעדכן על מותו.

כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה, עם התיעודים והפרטים מהזירה הקשה.

מחכים לך בבית מדרש

דרמה מרגשת התרחשה בשערי כלא 10 בכפר יונה, כשמאות תלמידים ובוגרים מישיבת "אורחות מאיר" בירושלים התכנסו לעצרת תפילה, מחאה וחיזוק בעקבות מעצרו של חברם לספסל הלימודים, הבחור אליהו דבדה.

במכתב מיוחד ששיגר ראש הישיבה הרב ועקנין לתלמידיו, הוא הגדיר את ההשתתפות בעצרת כ"חובה קדושה" שנועדה לחזק את הבחור שנלקח מביתו לפנות בוקר על ידי המשטרה הצבאית.

התיעודים והפרטים מעצרת המחאה בהשתתפות ראשי הישיבה, רבניה ותלמידיה - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

התחמקות דיפלומטית

סערת חוק הגיוס ומפגשי המחתרת הפוליטיים עולים שלב: במסגרת כנס התעשיינים שהתקיים היום, התייחס יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, לדבריו של יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, שטעק כי "נציג בכיר חרדי" הגיע לפגישה עמו כדי לדון על עמדותיו בנושא חוק הגיוס.

איזנקוט טען בראיון קודם שנערך באותו כנס, כי בפגישה עם בכיר חרדי - שהעיתונאי עמית סגל העריך שמדובר בחבר הכנסת משה גפני - הוא הבהיר בצורה חד-משמעית שלא יסכים לשום מתווה שאינו חוק גיוס מלא לכולם.

בתגובה לדברים אלו, בחר אשר לענות בדיפלומטיות אך בהחלטיות. "ראיתי היום את הראיון עם גדי. אני מאוד מכבד אותו ומאוד מעריך אותו," פתח אשר בראיון עם סגל, אבל מיהר להכחיש את תוכן הדברים שפורסמו.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בראשית הכתבה, עם הציטוטים המלאים והפרטים על הפגשיה שנערכה (או שלא) בין יו"ר ישר! לבכיר החרדי.

חלוקה מאוחרת

39 שנים לאחר הסתלקותו של האדמו"ר מטשערנוביל זכר צדיק וקדוש לברכה בשנת תשמ"ח, נרשמים צעדים מעשיים ומהירים לקראת השלמת חלוקת עיזבונו הרוחני והגשמי. ל'בבלי' נודע כי בחול המועד סוכות הודיע האדמו"ר מטשערנאביל שייבדל לחיים ארוכים, על רצונו להשלים את המלאכה המורכבת עד ליום ההילולא בי"ז בחשוון.

צפו במהודרת מעייריב שלפניכם, עם הפרטים המלאים מצורת החלוקה והסיבה לכך שהיא נערכת כ-4 עשורים לאחר פטירת האדמו"ר הנערץ.

תיעוד חריג

שמחה והתרגשות עצומה בעיר לייקווד שבניו ג'רזי: המונים נהרו השבוע להשתתף בחתונת נכד האדמו"ר מניקלשבורג, בן לבנו הרב אברהם יואל יונגרייז, עב"ג הכלה לבית סטרעטין. כתבנו חיים רוזנבוים מזכיר כי לצד הרוממות והשמחה הגדולה בחצר, מחזה מרגש ויוצא דופן במיוחד לכד את עיניהם של המשתתפים.

האדמו"ר, המוכר בכל עולם החסידות בזכות גישתו האוהבת, החמה והמקרבת לכל יהודי, נצפה בעיצומה של החתונה כשהוא פושט את בגדי האדמו"רות שלו ומלביש אותם על נכדו הקטן, לקורת רוחם והתרגשותם של כל הנוכחים. התמונה הלבבית מתוך השמחה כבר מסעירה את החסידים ולוכדת לבבות רבים ברחבי העולם היהודי.