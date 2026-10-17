השתיקה הרועמת לקראת הבחירות אינה נחלתה הבלעדית של חסידות גור. מתברר כי גם בחסידות זידטשוב, שבית מדרשו של האדמו"ר שוכן ברחוב רבינא בבני ברק, שומר האדמו"ר על שתיקה מוחלטת, ולעת עתה טרם יצאה כל הודעה מפורשת לחסידים באשר לשאלה למי, ואם בכלל, להצביע בבחירות הקרובות.

כידוע, בחסידות גור בחרו הפעם לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל" – ללא הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, ללא פתיחת מטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל, ובשתיקה רועמת מעל גבי עיתון הבית "המודיע". בחסידות בחרו בשתיקה, כל אחד מסיבותיו שלו, בין אם מדובר בשיקולים פוליטיים ובין אם במתיחויות פנימיות בחצר.

אולם ההתפתחויות בחצרות נוספות הפתיעו את המערכת הפוליטית בימים האחרונים. בניגוד להערכות שניסו לקשור את ההחלטה בחסידות זידטשוב לענייני תקציבים או דרישות כספיות מול הסיעה המרכזית, הסיבה האמיתית דרמטית בהרבה.

ברקע הדברים עומדת פרשת מעצרו של נכדו של האדמו"ר, הבחור שמואל שמעלקא פינטר, שריצה לאחרונה עונש מאסר של עשרים יום בכלא הצבאי (כלא 10). כל תחנוניו ופניותיו של זקינו האדמו"ר לגורמים הרלוונטיים לא הועילו, ואף המחאות הסוערות שליוו את הפרשה בהשתתפות חסידים ומעריצים, לצד השתתפותו האישית של האדמו"ר בהפגנות שערכו חסידויות צאנז וגור ברחבת כלא 10, לא הצליחו למנוע את רוע הגזירה, והנכד נאלץ לרצות את מלוא ימי המאסר.

"כעת מחפשים אותנו? צריכים פתאום את הקולות שלנו?" אומר בכאב גורם בכיר בחסידות זידטשוב. לדבריו, "אנחנו מצטרפים בזאת למחאה השקטה של גור. גם אנחנו לא נפעל ולא נפעיל, ומי בכלל יודע האם נצא להצביע".