רבני קהילות ויז'ניץ מכל רחבי הארץ התכנסו לכינוס מיוחד שעמד בראשו שלושת בניו של האדמו"ר מויז'ניץ: הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ; הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד.
במהלך הכינוס עסקו הנואמים בשמירת גחלת הקודש שהתקבלה במסורת מאדמורי"ם הקדושים של החסידות לדורותיהם. את ברכת האדמו"ר למעמד הביא בנו הגדול, הרה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ.
המשא המרכזי נמסר על ידי האדמו"ר משבט הלוי, הידוע כמדריך חתנים מוערך במגזר החסידי, ועסק בענייני הנהגת הבית היהודי.
בנוסף נשאו דברים: הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ; הגאון רבי אהרן רייזמן, ראש כולל בעלזא בגבעת זאב ומחבר ספר 'בירכתי ביתך'; הרה"ח ר' גדליה שנק, מראשי המדריכים והמשפיעים לחתנים במגזר החסידי; והגאון רבי אפרים נייהז, דומ"ץ בבית הדין של הגרמ"ש קליין.
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