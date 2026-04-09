בטיש נעילת החג שערך האדמו"ר משבט הלוי בהיכל בית מדרשו, העלה בדבריו את זכרו הטהור של זקנו פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זי"ע בעל ה'שבט הלוי', שבמהלך ימי הפסח ציינו 11 שנים לעלייתו בסערה השמימה | במהלך השולחן הטהור הרחיב הרבי אודות הנהגותיו המרוממות של בעל ההילולא, תוך שהוא מציין את מסירותו המופלאה לכל קוץ וקוץ בהלכה ואת עבודת ה' היוקדת שאפיינה אותו עד לימיו האחרונים (חסידים)
המוני אדמו"רים ורבנים נהרו בערב פסח לאחר חצות היום למאפיית "טיב המצות" בבני ברק, כדי לאפות "מצות מצווה" בחבורה • בין המשתתפים נצפו האדמו"ר משבט הלוי, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק, והגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות • הרגע שעורר עניין, דומ"ץ בעלזא, הגאון רבי יעקב גרינוולד, פשט את השטריימל במהלך האפייה מחשש חמץ • צפו בתיעוד (חרדים)
בשיר וקול תודה נחגגה ברוב עוז ושמחה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משבט הלוי, עם הכלה, נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לחתנו הרה"צ רבי ישכר שלמה הלברשטאם, בן האדמו"ר מגורליץ | בשמחה נטלו חלק החסידים משני הצדדים שהריעו בתרועה נוכח האדמו"רים שפיזזו בעוז עם החתן ביום שמחתו (חסידים)
בשיחה שמסר האדמו"ר משבט הלוי לבחורים, הוא הסביר להם, כי "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת; גם אם יש אירוע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת" | דבריו המלאים (חרדים)
בחצר הקודש שבט הלוי ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של בעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל | בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר משבט הלוי ערך את השלחן הטהור, בשילוב ועידת 'עבותות אהבה' לטובת מוסדותיו הקדושים | בועידה נטלו חלק ידידי המוסדות וכן תלמידי מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר משבט הלוי ערך אמש את שולחנו הטהור בהיכל ישיבתו הרמה, לרגל יום ט"ו בשבט | בחורי הישיבה, שביקשו להדר בכבוד רבם, עמלו מבעוד מועד על הכנת עיצובים מרהיבים וייחודיים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שפיארו את שולחן המזרח. מחזה הוד מיוחד נרשם במרכז השולחן, כאשר כלי ה'נטלה' של האדמו"ר הוסב למיצג אומנותי ומולא בענבים משובחים לתפארת המעמד | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בעניין 'כי האדם עץ השדה' וחילק משיריים לקהל החסידים והתלמידים (חסידים)
רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי שבט הלוי עת חזו בעבודת רבם ומאורם האדמו"ר בעת הדלקת הנרות כשהוא אחוז שרעפי קודש, במוצאי שבת חנוכה | לפני המעמד זימרו ניגוני התעוררות תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז (חסידים)
מאות מחסידי שבט הלוי התאספו למעמד הדלקת הנרות של האדמו"ר בליל שני של חנוכה | בעת אמירת ה'לשם ייחוד' לפני ההדלקה, התייפח האדמו"ר בבכי נסער, כשכולו שקוע בדבקות עילאית ומעתיר על נפשות בית ישראל | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לרגל יום ההצלה של זקנו, הגה"צ בעל ה'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, ביום כ"א כסלו, בהיכל בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ בבני ברק, והאדמו"ר משבט הלוי | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
מעמד ייחודי נערך בחצר הקודש 'שבט הלוי', כשמאות בחורים סיימו לימוד בעיון של 'חמישה חומשי תורה' עם פירוש רש"י, כפי תקנת הקודש של האדמו"ר. במעמד שולבה גם חלוקת תעודות ופרסים לבחורים שנבחנו על מאות דפי גפ"ת | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר משבט הלוי, ונשא את המשא המרכזי לפני תלמידיו (חסידים)
שבט של הוד: חג הסוכות והושענא רבה במרכז חסידות 'שבט הלוי' בבני ברק נחוגו ברוב פאר והוד, בצל קודשו של האדמו"ר משבט הלוי | החסידים זכו לשהות בצלו במהלך ימי החג, לחזות בעבודת הנענועים, ולהשתתף בעריכת הטישים המרוממים, שנערכו ברגש רב ובדבקות עילאית (חסידים)
כלל בחורי ישיבת 'חכמי לובלין', לצד חסידי 'שבט הלוי' התאספו באשמורת בוקר יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הישיבה | לפני התיבה ירד ראש הישיבה - האדמו"ר משבט הלוי, עטוף בטליתו, כשמעת לעת געה בבכי נסער על עמוד התפילה, מחזה שעורר רגש עז בקרב כל הנוכחים (חסידים)
לאחר הכנה דרבה של ימי בין המצרים, בהם קונן הרבי משבט הלוי יחד עם מאות תלמידיו מדי יום על חורבן הבית ע"י אמירת 'תיקון חצות', ופשפוש במעשיהם, נכנס אמש (מוצ"ש) האדמו"ר אל היכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, התיישב על כסא קטן, וקונן יחד עם כלל התלמידים על חורבן בית המקדש, כשנר קטן מאיר במקום (חסידים)
במעמד מרגש שנערך בהיכל ישיבת 'שבט הלוי - חכמי לובלין', סיימו קבוצת תלמידים הלכות ברכת הפירות | במעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר משבט הלוי, שנשא את המשא המרכזי ובהמשך חילק תעודות הצטיינות לכלל תלמידיו (ישיבות)
ימים אחדים טרם צאתם לנופש, הגיעו אחרוני האדמו"רים להפגין במקום חילול הקברים ביהוד | האדמו"רים נעמדו במרכז המסחרי ממול, במקום מוצל, והעתירו משם בתפילות ואמירת סדר תהילים כנהוג במקום הנ"ל, תוך שהם משקיפים אל מקום החילול ומוחים נמרצות על חילול הקודש וחיטוטי שכבי (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד אדיר שטרם ראתה חצה"ק 'שבט הלוי' בתקופה האחרונה, הוכנס ספר תורה חדש אל היכל הישיבה | האדמו"ר יצא מגדרו, ופיזז באופן נעלה לכבוד התורה כשהוא זורק בשיאו אבוקות אור לפני בנין הישיבה | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יוסי לוי שזכה להשתתף במעמד (חסידים)