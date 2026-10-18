סערה פוליטית פרצה בעקבות דבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שכינה את יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בכינוי "קוף", תוך שהוא טוען כי מאחוריו עומדים גורמים אשכנזים אליטיסטיים המנהלים אותו מאחורי הקלעים.

ההתבטאות נאמרה בתוכנית "הפטריוטים" ימים ספורים לפני מועד הבחירות, ועוררה גל תגובות חריפות במערכת הפוליטית.

איזנקוט השיב בחריפות וציין כי אין לו מה להגיב ל"תת הרמה הזו". לדבריו, הבעיה אינה מגל עצמו אלא האיש שעומד מאחוריו.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את ההתבטאות. "זו אמירה מאוד לא ראויה, אני מגנה אותה", אמר נתניהו בריאיון לרדיו צפון. יחד עם זאת, הוא דרש מאיזנקוט לגנות גם התבטאויות שבהן כונו מצביעי הליכוד "קופים, בבונים ושימפנזות", וטען כי מדובר בתופעה יומיומית של התנשאות ובוז כלפי תומכיו.

מגל דחה את הטענות נגדו והבהיר כי לא התכוון להתייחס למראהו של איזנקוט, אלא לתאר אותו כמי שמוצב בחזית בעוד אחרים מנהלים אותו מאחורי הקלעים. לטענתו, הסערה סביב דבריו היא סערה פוליטית מלאכותית שנועדה לפגוע בו לקראת הבחירות.

העימות הנוכחי אינו עומד בפני עצמו. לאורך ההיסטוריה הפוליטית בישראל הפכו אמירות של אנשי ציבור, אמנים ופוליטיקאים לנקודות מחלוקת שחרגו הרבה מעבר למי שאמר אותן. לעיתים הן הפכו לסמל של מאבק בין מחנות, ולעיתים שימשו ככלי מרכזי שהשפיע על תוצאות הבחירות.

"מנשקי הקמעות": הסערה של יאיר גרבוז

במרץ 2015, ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת, נשא האמן יאיר גרבוז נאום בעצרת בכיכר רבין בתל אביב. במהלך דבריו תקף תופעות שלדבריו מבטאות הקצנה דתית ולאומנית, והזכיר בין היתר את "מנשקי הקמעות", "עובדי האלילים" ואת המשתטחים על קברי קדושים.

הנאום עורר סערה ציבורית ופוליטית. מבקריו טענו כי דבריו מבטאים התנשאות כלפי ציבור מסורתי ומזרחי, והליכוד הציג אותם כהוכחה לזלזול של מחנה השמאל בבוחרי הימין. גרבוז טען כי דבריו כוונו לתופעות פוליטיות מסוימות ולא לעדות המזרח.

הפרשה הפכה לאחד מסמלי מערכת הבחירות של 2015, שבה התמודד בנימין נתניהו מול יצחק הרצוג.

נתניהו ניצל את האווירה שנוצרה בעקבות הנאום כדי לפנות לציבור שהרגיש כי השקפותיו ואורחות חייו זוכים ליחס מזלזל. בבחירות ניצח הליכוד וזכה ב-30 מנדטים, לעומת 24 מנדטים למחנה הציוני. עם זאת, אין דרך לקבוע כי נאום גרבוז לבדו הכריע את תוצאות הבחירות.