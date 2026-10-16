אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

סערה פוליטית פרצה בעקבות דברים חריפים שנשא אליקים שטארק, הנציג החדש של חסידות בעלזא במפלגת יהדות התורה, המיועד להחליף את חבר הכנסת ישראל אייכלר בכנסת הבאה. שטארק, שעד כה פעל בעיקר מאחורי הקלעים, השווה בנאומו את היחס לציבור החרדי לרדיפת היהודים בשואה, וטען כי מצבם של מחבלים בישראל עדיף על מצבם של חרדים.

הדברים נאמרו במהלך כנס בחירות של המטה החסידי בבית שמש, שבו התייחס שטארק לפולמוס סביב חוק הגיוס ולצווי איסור היציאה מהארץ שהוצאו לתלמידי ישיבות. "כשרוצים להשתדך מחוץ לארץ צריכים לבוא לפה כי אי אפשר", אמר שטארק בפני הנוכחים. "קיבלתי על עצמי שלא לדבר סיפורים על השואה בשנים הראשונות, אבל אני מוצא את עצמי שהמצב שלנו הוא קרוב למה שהיה בשואה ואין הגדרה אחרת. המצב שלנו מזכיר לי את הסיפורים של הסבים שלנו על השואה".

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