הרב מרדכי נויגרשל, הנמנע בדרך כלל מהתבטאויות בנושאים פוליטיים, התייחס בשיעור שמסר לחובת ההצבעה בבחירות כהוראת גדולי ישראל. הרב השווה את חובת ההצבעה לקיום המצוות הבסיסיות, והבהיר בפתח דבריו כי אין לו כל קשר למפלגה פוליטית וכי הדברים נאמרים על דעת עצמו.

"אני לא מצליח להבין למה בכלל צריך לדבר על בחירות", אמר הרב נויגרשל. "האם צריך לעשות אספות גדולות לפני יום כיפור? לשכנע את ההמונים שיצומו ביום כיפור?". הרב הוסיף: "אין שום הבדל בין מקרא מגילה, בין תקיעת שופר, בין נטילת לולב לבין לציית למה שגדולי תורה אומרים. זו מצווה וזו מצווה, ואין שום צורך להסביר עוד אף מילה. כל הסבר נוסף הוא תעודת עניות למי שצריך אותו".

בהתייחסו לתחושות האכזבה מנציגי הציבור החרדי בכנסת, אמר הרב נויגרשל בחריפות: "אתה מאוכזב ממה שחברי הכנסת לא עשו? אז תאכל חזיר. מה זה קשור? מה זה קשור?". בדבריו ביקש הרב להדגיש כי אין כל קשר בין תחושות אכזבה פוליטיות לבין חובת ציות להוראות גדולי התורה.

בהמשך דבריו תקף הרב נויגרשל בחריפות את ההתארגנות הפוליטית המבקשת לייצג את החרדים העובדים. לדבריו, היא גורמת לפגיעה קשה בציבור שאותו היא מתיימרת לייצג. "אנשים לקחו את הציבור המכונה החרדים העובדים וביזו אותם והשפילו אותם עד עפר", אמר.

"החרדים העובדים – בני זבולון"

הרב, שהדגיש כי גם הוא עצמו נמנה עם ציבור החרדים העובדים, הסביר כי מדובר בציבור המהווה חלק בלתי נפרד מעולם התורה. לדבריו, החרדים העובדים רואים עצמם שותפים מלאים ללומדי התורה ולגדולי ישראל, אך ההתארגנות הפוליטית החדשה מנסה ליצור זהות נפרדת באמצעות התרחקות מהנהגת גדולי התורה והצגת עמדות המנוגדות לדרכו של הציבור החרדי.

הרב מתח ביקורת על הקמת מסגרת פוליטית עצמאית ללא התייעצות עם גדולי התורה, על הצבת נשים ברשימה ועל העמדות שהציגו אנשיה בנושא גיוס חרדים. לטענתו, צעדים אלה יוצרים בציבור הרחב רושם כאילו החרדים העובדים מבקשים להתנתק מעולם התורה ומהנהגתו הרוחנית.