שבוע ויומיים לפני מועד הבחירות, שני סקרים שפורסמו ב"כאן חדשות" וב-i24NEWS מציגים תמונה קשה למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר: המפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה.

בסקר i24NEWS המפלגה נחלשה לשיעור של 2.9% בלבד מקולות הבוחרים, ובסקר כאן חדשות היא אינה מופיעה כלל במפת החלוקה. שני הסקרים מציגים תחרות צמודה ומורכבת בין הגושים לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות.

סקר כאן חדשות: ישר! מובילה

על פי הסקר שנערך על ידי מכון קנטאר בראשות דודי חסיד עבור כאן חדשות, מפלגת ישר! מובילה בראש עם 23 מנדטים, לעומת 21 מנדטים להליכוד.

מפת המנדטים המלאה:

ישר! – 23 מנדטים

הליכוד – 21 מנדטים

ביחד – 12 מנדטים

הדמוקרטים – 9 מנדטים

ש"ס – 8 מנדטים

עוצמה יהודית – 8 מנדטים

הרשימה המשותפת – 8 מנדטים

ישראל ביתנו – 8 מנדטים

יהדות התורה – 7 מנדטים

הציונות הדתית וזהות – 7 מנדטים

רע"ם – 5 מנדטים

הנדל וזליכה – 4 מנדטים

חלוקת הגושים על פי הסקר: גוש איזנקוט עומד על 52 מנדטים, גוש נתניהו על 51 מנדטים, המפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) על 13 מנדטים, והנדל וזליכה עם 4 מנדטים.

סקר i24NEWS: הליכוד בראש

בסקר שנערך על ידי מכון Direct Polls בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, הליכוד שומר על המקום הראשון עם 25 מנדטים, לעומת 21 מנדטים לישר!.

מפת המנדטים:

הליכוד – 25 מנדטים

ישר! – 21 מנדטים

ביחד – 13 מנדטים

עוצמה יהודית – 10 מנדטים

הדמוקרטים – 9 מנדטים

יהדות התורה – 8 מנדטים

הרשימה המשותפת – 8 מנדטים

ש"ס – 8 מנדטים

ישראל ביתנו – 6 מנדטים

הציונות הדתית וזהות – 6 מנדטים

רע"ם – 6 מנדטים

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מספר מפלגות: עמך ישראל בראשות עופר וינטר עם 2.9%, המילואימניקים והכלכלית עם 2.4%, וכן מפלגות נוספות – צבע שחור, כחול לבן, הציבור החרדי, נעם לישראל ואח"י.

הסקר נערך ב-18 באוקטובר 2026 בקרב 525 נדגמים בוגרים, וטעות הדגימה הסטטיסטית עומדת על 4.2%±.