שבוע ויומיים לפני מועד הבחירות, שני סקרים שפורסמו ב"כאן חדשות" וב-i24NEWS מציגים תמונה קשה למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר: המפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה.
בסקר i24NEWS המפלגה נחלשה לשיעור של 2.9% בלבד מקולות הבוחרים, ובסקר כאן חדשות היא אינה מופיעה כלל במפת החלוקה. שני הסקרים מציגים תחרות צמודה ומורכבת בין הגושים לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות.
סקר כאן חדשות: ישר! מובילה
על פי הסקר שנערך על ידי מכון קנטאר בראשות דודי חסיד עבור כאן חדשות, מפלגת ישר! מובילה בראש עם 23 מנדטים, לעומת 21 מנדטים להליכוד.
מפת המנדטים המלאה:
ישר! – 23 מנדטים
הליכוד – 21 מנדטים
ביחד – 12 מנדטים
הדמוקרטים – 9 מנדטים
ש"ס – 8 מנדטים
עוצמה יהודית – 8 מנדטים
הרשימה המשותפת – 8 מנדטים
ישראל ביתנו – 8 מנדטים
יהדות התורה – 7 מנדטים
הציונות הדתית וזהות – 7 מנדטים
רע"ם – 5 מנדטים
הנדל וזליכה – 4 מנדטים
חלוקת הגושים על פי הסקר: גוש איזנקוט עומד על 52 מנדטים, גוש נתניהו על 51 מנדטים, המפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) על 13 מנדטים, והנדל וזליכה עם 4 מנדטים.
סקר i24NEWS: הליכוד בראש
בסקר שנערך על ידי מכון Direct Polls בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, הליכוד שומר על המקום הראשון עם 25 מנדטים, לעומת 21 מנדטים לישר!.
מפת המנדטים:
הליכוד – 25 מנדטים
ישר! – 21 מנדטים
ביחד – 13 מנדטים
עוצמה יהודית – 10 מנדטים
הדמוקרטים – 9 מנדטים
יהדות התורה – 8 מנדטים
הרשימה המשותפת – 8 מנדטים
ש"ס – 8 מנדטים
ישראל ביתנו – 6 מנדטים
הציונות הדתית וזהות – 6 מנדטים
רע"ם – 6 מנדטים
מתחת לאחוז החסימה נמצאות מספר מפלגות: עמך ישראל בראשות עופר וינטר עם 2.9%, המילואימניקים והכלכלית עם 2.4%, וכן מפלגות נוספות – צבע שחור, כחול לבן, הציבור החרדי, נעם לישראל ואח"י.
הסקר נערך ב-18 באוקטובר 2026 בקרב 525 נדגמים בוגרים, וטעות הדגימה הסטטיסטית עומדת על 4.2%±.
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