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ימים ספורים לבחירות

גפני תוקף את בנט וסמוטריץ': "לא דואגים לעם ישראל"

ימים ספורים לפני הבחירות יצא יו"ר דגל התורה במתקפה חריפה על נפתלי בנט ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעצרת המונים של הקהילות החרדיות בחיפה

חבר הכנסת משה גפני, יו"ר דגל התורה, יצא במתקפה חריפה על ועל שר האוצר בעצרת המונים של הקהילות החרדיות בחיפה, ימים ספורים לפני הבחירות.

"יש אחד עם כיפה סרוגה, קוראים לו נפתלי בנט, שכל מה שהוא הולך לעשות בארץ ישראל זה לגייס בחורי ישיבות. זה הדבר היחיד שיש לו להגיד כל הזמן", אמר בפני אלפי משתתפים.

גפני המשיך והתייחס גם לשר האוצר: "יחד איתו בצלאל סמוטריץ', עוד כיפה סרוגה. ויש עוד. הרוב ככה. וצריך לדעת שאנחנו דואגים לעם ישראל, הם לא. אנחנו נעמוד על המשמר בכל הכוח".

דבריו של גפני מגיעים על רקע הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו על כוונתו להעביר חוק לגיוס חרדים, נושא המהווה נקודת מחלוקת מרכזית בקמפיין הבחירות הנוכחי.

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