בכינוס בחירות שנערך אמש (שלישי) באשדוד עבור יהדות התורה, התייחס ראש הישיבה הגר"ד לנדו לראשונה למפלגות החרדיות החדשות שקמו בבחירות האחרונות. בכינוס השתתפו גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וגאב"ד אשדוד הגר"ב שרייבר.

ראש הישיבה פתח את דבריו בהבהרה: "אין לאף אחד ספק, כדעת חכמי הדור שליט"א, שהחובה להצביע בבחירות ג', כהמשך להוראתם הברורה של מרן החזון איש זצוק"ל ושל גדולי הדורות האחרונים זצוק"ל, וכך מתקדש שם שמים". לדבריו, "אין גם לאף אחד ספק כי ההצבעה לרשימת ג' היא חובת ההשתדלות בדרך הטבע להצלת עולם התורה מהרדיפות והגזירות המתחדשות והולכות, שהרשויות מטילות עליו באכזריות ואינם יודעים שובע, רחמנא ליצלן".

בהמשך דבריו עבר הגר"ד לנדו להתייחס ישירה למפלגות החרדיות החדשות: "כל אחד מבין כי ההצבעה לג' היא חלק בלתי נפרד מהזהות של כל משפחה חרדית, ומי שבגלל טענות או מרמור נמנע מכך, וחמור מכך – נותן חלקו למפלגות חדשות אשר אין רוח חכמים נוחה מהן, מאבד חלילה את הזהות שלו כחלק מעולם התורה".

ראש הישיבה הדגיש כי "גם מי שמתפרנס למחייתו הוא חלק בלתי נפרד מעולם התורה, ואנחנו לא רוצים שאף אחד יאבד את זהותו חלילה". הוא הוסיף ושאל: "מי שחלילה נמנע, או מצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן – מה הוא יענה לילדים שלו? מה הם יחשבו כשהם יראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל חלילה?"

בסיום דבריו קרא הגר"ד לנדו: "חזקו ונתחזקו, הצביעו ג', השפיעו על מכריכם בדרכי נועם, שמרו את התורה מכל משמר, החזיקו בעץ החיים בדרך התורה, והתורה שקיבלנו מסיני תגן עליכם ועל בני ביתכם, ויושפע עליכם ברכת שמים לרוב. חובתנו לפעול בכל יכולתנו ויותר מיכולתנו, וד' יעזרנו למען כבוד שמו יתברך, אמן כן יהי רצון".