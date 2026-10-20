יו"ר מפלגת 'צבע שחור' חיים מילר מגיע לאולפן בבלי ומעניק ראיון סוער במיוחד לאיצלה כץ. מילר התייחס לטענות על אופי הקמפיין, טוען כי מפלגתו עוברת את אחוז החסימה לפי סקרים שנערכו באופן עצמאי, וטוען בלהט: "אני לא נגד הרבנים, מי שרבותיו אומרים לו לבחור במפלגות החרדיות שלא יצביע לי".

צפו בראיון המלא, במהדורת מעייריב המורחבת שלפניכם, בהגשת איצלה כץ.

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המעצר, הגינויים והשחרור

אירוע חסר תקדים בנתב"ג: עשרות תלמידי ישיבת חב"ד בברוקלין ששבו לישראל בתום שנת הלימוד במרכז חב"ד העולמי 770, הנהוגה בחסידות, עוכבו בידי שוטרי המשטרה הצבאית שהמתינו להם בנמל התעופה בן גוריון מיד עם נחיתתם בשל מעמדם המשפטי המגדיר אותם כעריקים מצה"ל.

המעצר ההמוני עורר תגובות נזעמות במגזר החרדי, וחברי הכנסת החרדים מיהרו להאשים את היועמ"שית בניסיון לשבש את הבחירות ולהשפיע על אופי ההצבעה של המגזר בעוד שבוע בדיוק. יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר, מיהר לגנות את המעצר.

גם ש"ס םרסמה הודעת גינוי חריפה, במסגרתה נטען כי מדובר בהתערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים של היועמ״שית במערכת הבחירות, באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות.

למרבה הנס, כלל העצורים שוחררו עד לשעות הערב, חלקם הגדול לאחר שהביעו נכונות להתגייס בהמשך לצה"ל.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם הפרטים המלאים, התגובות והתיעודים מהפגנת הזעם הספונטנית שנערכה בירושלים.