ברקע פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם ראש מכינת "בני דוד", הרב אלי סדן, פרסם היום (שלישי) יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל (במיל') עופר וינטר, סרטון תגובה תקיף ובו שלל על הסף כל כוונה לפרוש מהמרוץ לכנסת.

בסרטון פנה וינטר ישירות ובאופן אישי לשני ראשי המפלגות. "נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב עלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו – עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת", פתח וינטר, והוסיף ביקורת נוקבת על התנהלותם: "עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם, ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים, במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות."

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בהמשך דבריו שרטט וינטר את הקו שעל בסיסו הוא מבקש להתמודד, כשהוא מציב עצמו כאלטרנטיבה ערכית להנהגה הנוכחית. "באנו להציג אלטרנטיבה של מנהיגות אחרת לימין", אמר. "מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד 'כשלתי, טעיתי', מנהיגות שיש בה אהבה, שיודעת לחבר את כל עם ישראל, מנהיגות מכבדת."

בפנייה ישירה ליו"ר הציונות הדתית הטיח וינטר: "סמוטריץ', זו דרכה של תורת ישראל?" לקראת סיום הבהיר כי חרף יתרון המשאבים של המפלגות הגדולות, הוא נחוש להמשיך: "לכם באמת יש הרבה משאבים, אבל לנו יש את האמת הפנימית. אנחנו פה רק בשביל עם ישראל, ואנחנו הולכים עד הסוף, בכל הכוח. בעזרת ה' ננצח – ובגדול."

התגובה הגיעה בעקבות ביקורו של נתניהו היום ביישוב עלי שבחבל בנימין, שם נפגש עם הרב סדן. על פי ההערכות במערכת הפוליטית, נתניהו שואף לרתום את הרב להפעלת כובד משקלו והשפעתו על תלמידו לשעבר וינטר, על מנת להביא לפרישתו ולמנוע איבוד קולות ימין יקרים מתחת לאחוז החסימה.