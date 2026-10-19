מערכת הבחירות במגזר החרדי מתאפיינת בקמפיינים אכזריים של מפלגות השולים שמנסות לשכנע בכל דרך את המצביעים החרדים להשליך את הקול לפח, תוך שימוש ציני בסרטוני איי איי המציגים את הפוליטיקאים החרדים ולהבדיל את גדולי ישראל כמי שמזלזל באדם הפשוט שבבית.

למרות שחלק מהטענות עליהם מופנה אור הזרקורים באותם סרטונים עשויים להיות נכונות בחלקן, המניע של אותם גורמים הוא פשוט וברור - החלשה משמעותית של הנציגות החרדית בכנסת, בפרט לאור העובדה ששום סקר לא מעניק להם אפילו רבע אחוז של סיכוי לעבור את אחוז החסימה.

בדיוק לאותם אנשים אליהם מכוונים הסרטונים המבחילים, פונה הגאון רבי מרדכי נויגרשל, מגדולי המרצים והוגגי הדעות שקמו למגזר החרדי, במסר חד וברור. נדגיש כי מדובר בהתבטאות חריגה מצדו של הרב נויגרשל שבדרך כלל נמנע מהתבטאויות בנושאים פוליטיים, אבל הפעם, בשל גודל הרגע, הוא בחר לחרוג מהרגלו.

הציטוטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

תמונה אחת שווה 1000 מילים

תמונה שצולמה היום בבית החולים הלל יפה בחדרה, הצליחה להכעיס את המגזר החרדי ולעורר סערה בציבור. בתמונה, נראה בן ישיבה במדי אסיר בכלא צבאי, ממתין לטיפול כשהוא אזוק בידיו וברגליו כאחרון המחבלים. לצוות מעייריב נודע שמדובר בחרדי שמוגדר כעריק, והוא נעצר במעבר הגבול הדרומי של ישראל - מעבר טאבה.

תגובת צה"ל המלאה, והעדויות מתוככי בית החולים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

קול ענות חלושה

בעוד גוש הימין צפוי לאבד מספר בלתי מבוטל של מנדטים בשל התעקשותם של אבי מעוז, הגאון חיד"א אברג'יל ומוטי לייטנר לרוץ עם הראש בקיר בידיעה ברורה שאין להם שום סיכוי ממשי לעבור את אחוז החסימה, דווקא בגוש השמאל מצליחים להגיע ליום הבוחר ללא מפלגות קיקיוניות.

היום בצהריים הודיע יושב ראש כחול לבן חבר הכנסת בני גנץ, על כוונתו לפרוש מהמירוץ בשל הסקרים המראים בבירור שאין לו סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה.

כל הפרטים, והתמיכה המפתיעה דווקא מיו"ר המפלגה בגוש הימין - בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

רבם דקרו, רבם דחפו

ידיעה קשה מגיעה אתמול מבית שמש, ולמרות שזו לא הפעם הראשונה, אסור להתרגל ולנרמל דיווחים כאלה: האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף באבנים לעבר רכבו בצאתו משמחת חתונה אצל מחותנו.

צפו בתיעודים, עם הפרטים המלאים, במהדורת מעייריב שלפניכם.