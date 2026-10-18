מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה והיא מביאה איתה כמובן סערות וספינים - חלקם נעלמים ונגמרים בתוך שעות, והחלק האחר מוסיף למלא את מהדורות החדשות וכותרות האתרים. מי שעומד בימים האחרונים בלב כמה מהסערות המקריחות - הוא איש התקשורת ינון מגל.

מגל שוב עורר סערה, כשלעג לאיזנקוט ובעיקר לגוש השמאל. מגל השתמש בביטוי הלקוח מהעולם התחתון לפיו עבריינים כבדים משתמשים בעברייני צעצוע לביצוע משימות. בעולם התחתון זה נקרא להציב קוף בעסקה - עליו אפשר לגלגל את האחריות במקרה של פאשלה.

מגל טען שאיזנקוט הוא הקוף המזרחי שמצביעי השמאל האשכנזים אליטיסטים הציבו כדי לנסות לגרוף מנדטים מגוש הימין המזוהה עם הציבור המסורתי והמזרחי.

האמירה של מגל גררה אחריה שורת גינויים מפוליטיקאים המזוהים עם השמאל ובראשם כמובן איזנקוט, שטענו שהאמירה של מגל היא גזענית ופוגענית כלפי הציבור המזרחי, תוך שהם חותכים כמובן את הציטוט המלא ומראים ומשמיעים לציבור רק את המילים איזנקוט הוא קוף מזרחי.

דווקא יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי - האיש שהכי מזוהה עם המלחמה באפליה העדתית והאנטי מזרחית, בחר לגבות את מגל עם כתיבת האמת הפשוטה.

מסתבר מאוד שגם הסערה הזו תקריח ותחלוף מעל ראשנו - עד לניתוח השתלת הסערות הבא מבית ערוצי השמאל.

כל הפרטים, הציטוטים והתגובות בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

ראו הוזהרתם

9 ימים לבחירות, ואם אחרי כל כך הרבה מערכות בחירות שחיינו בשנים האחרונות כבר חשבנו שראינו ושמענו הכל, בא נשיא ארצות הברית דונאלד טאמפ ומוכיח לנו שתמיד יכולות להיות הפתעות חדשות. בהודעת תמיכה חסרת תקדים מפי נשיא אמריקני במועמד כזה או אחר במדינת ישראל, טראמפ לא בוחל באיום מפורש כלפי מתנגדי נתניהו.

הפוסט המלא של הנשיא האמריקני, ותגובות רה"מ נתניהו ויו"ר ישר! גדי איזנקוט - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

ערב טוב בנייני האומה

מי שחי בבועת הטטויטר והווטסאפ, יכול להשתכנע בימים האחרונים שהמפלגה שתרכיב את הממשלה הבאה היא לא הליכוד, לא ישר! של איזנקוט וגם לא ביחד של לפיד ובנט אלא דווקא סיעת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר.

ההודעות הממומנות בקבוצות הווטסאפ והצ'טים במייל בישרו על ציבור משתתפים ענק בכנס הבחירות של לייטנר בבנייני האומה. לייטנר בעצמו, פתח את הנאום שלו עם ספודיק והכריז בפאתוס: "ערב טוב בנייני האומה".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם הפרטים המלאים מכנס הבחירות של יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר.

סערה בישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הגאון רבי חיים קוק: צו סגירה שהוציאה כבאות והצלה בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים הוביל לניסיון לפנות את הבחורים מהמקום שבוע בלבד אחרי פתיחת זמן חורף. רק לאחר הגעת הכבאים והתערבות ראש המועצה, הגברת נילי אהרון, הושגה הסכמה לדחות את הפינוי לאחרי שבת.

הפרטים המלאים ותגובת כבאות והצלה לישראל על צו הסגירה ודחיית הפינוי - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

הפתעה בכביש 4

המצוד אחר עריקים חרדים נמשך גם בימים אלו ואתמול נעצרו בידי המשטרה הצבאית שני תלמידי ישיבת אור החיים בראשות ראש הישיבה חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז. השניים נשפטו לעשרים ימי מאסר בכלא צבאי.

פלג הרצ"פניקים הודיעו אתמול בלילה כי בכוונתם להפגין במחאה על מערם של השניים, אבל בעוד המשטרה נערכה להפגנת ערב בכביש גהה, הרצ"פניקים הפתיעו את המשטרה והנהגים כשחסמו את כביש 4 בשעות הבוקר המאוחרות - בקטע דרומי של הכביש באזור השפלה, במסר ישיר לצה"ל שביצע את המעצר באותו אזור.

בתוך כך, הערב נחגגת שמחת בר המצווה לנכדו של מנהיג פלג הרצ"פניקים הגאון רבי צבי פרידמן, ובשל העובדה שהפגנת הרצ"פניקים נערכה בשעה מוקדמת, אין חשש לשיבוש השמחה הערב או לפקקי תנועה בשעות השיא של השמחות המשפחתיות בבני ברק והריכוזים החרדים. מזל טוב.