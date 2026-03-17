קוף, שאחריו התנהל מרדף בימים האחרונים באזור רמלה ולוד, נדרס למוות בכביש 40 | מדובר בקוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל | ברשות הטבע והגנים מציינים כי מדובר בקוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים (בארץ)
קוף קטן נצפה הבוקר על ידי תושבים באזור הרצליה פיתוח | פקחי המחלקה הווטרינרית העירונית, יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, נמצאים בשטח בניסיון לאתרו | הקוף ככל הנראה מסוג סוואנה גונון ירוק | מדובר בקוף ה-36 שאותר בארץ רק בחודשיים האחרונים (בארץ)
בלשי המשטרה ביצעו חיפוש יזום בבית בנתניה ותפסו בפעם הראשונה בישראל קוף מסוג למור קטה - מין הנמצא בסכנת הכחדה עולמית שהוחזק בבית פרטי ובניגוד לחוק. פרט לקוף, נמצאו בבית חוחיות, זיקיות מצריות ופוחלץ של צבי ישראלי, החיות הועברו לחזקת צוותי רשות הטבע והגנים (משטרה)
המשטרה איתרה קוף נטוש בראשון לציון, סמוך למוסד רפואי, ועדכנה כי שוטרים שהיו במקום העבירו אותו לבדיקות וקבלת טיפול רפואי | בנוסף נמסר כי בבדיקת וטרינר נמצא כי הקוף סובל מ"חתך ארוך ומזוהם שנתפר גרוע בעבר לאורך כל הזרוע השמאלית" (בארץ)
לאחר שבשבועות האחרונים אותרו בנגב מספר קופים וגורי אריות, אתמול בלילה (בין ראשון לשני), בפעילות מבצעית בהובלת בלשי תחנת ערוער, ובהכוונה מודיעינית, אותר קוף נוסף כשהוא קשור בשרשרת בשטח פתוח סמוך לפזורה בדואית בנגב | עד כה נתפסו 12 קופים ו-4 אריות, מתוכם 9 קופים ועוד 2 גורי אריות בגזרת הנגב (משטרה)
לאחר שפורסמו תיעודים שלהם ברשתות החברתיות, שוטרי מרחב הנגב של המחוז הדרומי הצילו בפעילות לילית גור אריות ועוד שני קופים שאותרו בשטחי הפזורה הבדואית | סך הכל, בימים האחרונים הועברו לרשות הטבע והגנים 4 קופים וגור אריות להמשך טיפול ובדיקות רפואיות (משטרה, בארץ)