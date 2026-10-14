חשוד בפריצה לבית באוקלהומה שבארצות הברית הצליח להימלט משוטר בדרך יוצאת דופן, כשזינק קדימה דרך חלון זכוכית סגור וניפץ אותו בראשו.

האירוע התרחש ב-1 באוקטובר, כאשר שוטר שהוזעק לבית ריק בעקבות דיווח על פריצה איתר בתוכו חשוד שניסה לגנוב נחושת מהמקום. השוטר הורה לו לרדת על ברכיו, אך החשוד החל לרוץ לפתע, זינק דרך החלון ונמלט מהמקום.

התיעוד ממצלמת הגוף של השוטר מתעד את רגע הבריחה החריג. במשרד השריף המקומי התייחסו לאירוע בהומור וציינו כי החשוד "פספס את הייעוד שלו כפעלולן".

אולם הבריחה לא הועילה לו לאורך זמן. בתיק שהשאיר במקום נמצא רישיון הנהיגה שלו, והמשטרה הצליחה לזהותו. על פי דיווח עדכני, החשוד נעצר והואשם בפריצה, בהתנגדות למעצר ובהפרעה לשוטר.