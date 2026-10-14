בבלי
מרדף בשדרות

נעצר אחרי שעף מהטרקטורון: מרדף דרמטי בשדרות

נהג פסול לנהיגה נמלט משוטר, נסע בפראות וכמעט פגע בהולכי רגל • התנגש ברכב בעוצמה והועף מהטרקטורון • כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים הוגשו

מהמרדף אחר הטרקטורון
מהמרדף אחר הטרקטורון| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מרדף דרמטי התרחש בשדרות לאחר ששוטר זיהה טרקטורון שנסע בפראות בכניסה לעיר. הנהג חצה רמזור אדום וסיכן את חייהם של משתמשי הדרך, והשוטר יצא למרדף אחריו.

במהלך המרדף כמעט פגע הנהג בשני הולכי רגל, לא נתן זכות קדימה לרכבים נוספים, ובשלב מסוים התנגש בעוצמה ברכב. מעוצמת ההתנגשות הועף החשוד מהטרקטורון וניסה להימלט ברגל, אך השוטר הצליח ל אותו.

בבדיקה התברר כי החשוד שוחרר ממעצר יום קודם לכן בלבד, לאחר שחתם על כתב ערובה והתחייב לשהות במעצר בית. כמו כן התברר שהוא פסול לנהיגה על פי החלטת בית משפט. לאחר מעצרו איים החשוד על השוטר באיומים חמורים.

בסיום חקירה מהירה שערכו חוקרי תחנת שדרות, הגישה יחידת תביעות לכיש כתב אישום נגד החשוד, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

משטרהמעצרשדרותמרדףטרקטורון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר