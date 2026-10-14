מרדף דרמטי התרחש בשדרות לאחר ששוטר זיהה טרקטורון שנסע בפראות בכניסה לעיר. הנהג חצה רמזור אדום וסיכן את חייהם של משתמשי הדרך, והשוטר יצא למרדף אחריו.

במהלך המרדף כמעט פגע הנהג בשני הולכי רגל, לא נתן זכות קדימה לרכבים נוספים, ובשלב מסוים התנגש בעוצמה ברכב. מעוצמת ההתנגשות הועף החשוד מהטרקטורון וניסה להימלט ברגל, אך השוטר הצליח לעצור אותו.

בבדיקה התברר כי החשוד שוחרר ממעצר יום קודם לכן בלבד, לאחר שחתם על כתב ערובה והתחייב לשהות במעצר בית. כמו כן התברר שהוא פסול לנהיגה על פי החלטת בית משפט. לאחר מעצרו איים החשוד על השוטר באיומים חמורים.

בסיום חקירה מהירה שערכו חוקרי תחנת שדרות, הגישה יחידת תביעות לכיש כתב אישום נגד החשוד, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.