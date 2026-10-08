רגע המעצר - צילום: דוברות המשטרה רגע המעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:06

מרדף התרחש אתמול (יום רביעי) בכביש 85 סמוך לגילון, כאשר צעיר בן 22 מטמרה ניסה להימלט משוטרי המחוז הצפוני שסימנו לו לעצור. הנהג ביצע תמרונים מסוכנים במהלך הבריחה וניסה להסתתר במרכז מסחרי סמוך, אך בסופו של דבר נתפס.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל כאשר שוטרי המחוז הצפוני סימנו לרכב לעצור לצורך בירור פרטים. הנהג סירב לציית והחל במנוסה על שול הכביש, תוך ביצוע עקיפות מסוכנות וחציית רמזורים אדומים בזמן שהמשטרה רודפת אחריו. בתום המרדף, כאשר הצעיר ניסה להסתתר במרכז מסחרי ביישוב הסמוך, הצליחו כוחות המשטרה לאתר אותו ולעצור אותו. בבדיקת פרטיו במערכות המשטרה התגלה כי הנהג פסול לנהיגה על ידי בית משפט משנת 2024.

המרדף - צילום: דוברות המשטרה המרדף | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:19

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בכרמיאל. עם סיום שלב החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בעכו.

במשטרה הדגישו כי שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות כנגד עבירות בריונות למיצוי הדין עם פורעי החוק, למען שמירה על ביטחון הציבור. המקרה מצטרף לשורה של מרדפים משטרתיים שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ.

תופעת הנהיגה בזמן פסילה ממשיכה להעסיק את רשויות האכיפה. לפני מספר שבועות גזר בית משפט עונש חמור לנהג רצידיביסט שנתפס בפעם הרביעית נוהג בזמן פסילה, כאשר השופטים הדגישו את הסכנה הכבדה שמהווים נהגים כאלה לציבור.