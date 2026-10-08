ערבי הצית סוכה בירושלים: תצפיתנים הובילו למעצרו

חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו חקירה נגד תושב העיר העתיקה בן 52, החשוד בהצתת סוכה בזדון באזור רחוב אגריפס שבמרכז העיר, במהלך חג הסוכות.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה על שריפה בסוכה. מיד לאחר הדיווח הופעלו תצפיתני מחוז ירושלים, שעקבו אחר תיעוד מצלמות האבטחה באזור וזיהו את החשוד ברגע ביצוע ההצתה.

הפעילות המהירה של התצפיתנים ושל החוקרים אפשרה הצלבת נתונים מהירה, זיהוי מדויק של זהות החשוד ומעצרו זמן קצר לאחר מכן.

ממצאי החקירה מצביעים על כך שהמעשה בוצע בכוונה תחילה וממניע גזעני. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט. אתמול, לאחר שגובשה נגדו תשתית ראייתית מוצקה, הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדו כתב אישום חמור.