בבלי
מעצרו הוארך

ערבי הצית סוכה בירושלים: תצפיתנים הובילו למעצרו

תושב העיר העתיקה בן 52 נעצר לאחר שהצית סוכה ברחוב אגריפס במהלך חג הסוכות • תצפיתני המשטרה זיהו אותו בזמן אמת מתיעוד המצלמות • הוגשה נגדו הצהרת תובע ממניע גזעני

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות משטרת ישראל

חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים השלימו חקירה נגד תושב בן 52, החשוד בהצתת סוכה בזדון באזור רחוב אגריפס שבמרכז העיר, במהלך חג הסוכות.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה על שריפה בסוכה. מיד לאחר הדיווח הופעלו תצפיתני מחוז ירושלים, שעקבו אחר תיעוד מצלמות האבטחה באזור וזיהו את החשוד ברגע ביצוע ההצתה.

הפעילות המהירה של התצפיתנים ושל החוקרים אפשרה הצלבת נתונים מהירה, זיהוי מדויק של זהות החשוד ומעצרו זמן קצר לאחר מכן.

ממצאי החקירה מצביעים על כך שהמעשה בוצע בכוונה תחילה וממניע גזעני. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט. אתמול, לאחר שגובשה נגדו תשתית ראייתית מוצקה, הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדו כתב אישום חמור.

משטרת ישראלירושליםפשעי שנאההצתת סוכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר