שלושה חשודים נעצרו היום (יום שני) בשכונת מאה שערים בירושלים, בחשד ליידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי. המעצרים בוצעו במהלך פעילות אכיפה משותפת של כוחות המשטרה ופיקוח עירוני בשכונה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי יס"מ ירושלים פעלו יחד עם פיקוח עירוני בפעילות משילות ואכיפה ברחבי השכונה. במסגרת הפעילות הוסרו דגלי פלסטין שנתלו ברחובות, ונמחקו כתובות וגרפיטי של דגלי פלסטין שרוססו על קירות במרחב הציבורי.

במהלך הפעילות החלו קומץ מתפרעים ליידות אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה. השוטרים הגיבו בשימוש באמצעים לפיזור ההתקהלות, ובעת יציאת הכוחות מהשכונה זיהו השוטרים חשוד קטין כשהוא מיידה אבנים לעברם.

השוטרים ביצעו את מעצרו של הקטין באמצעות כוח מסווה של בלשי המשטרה שפעלו בתוך מפרי הסדר. התיעוד שפורסם על ידי דוברות המשטרה מתעד את רגע המעצר, כאשר הבלשים תופסים את החשוד בזמן מעשה.