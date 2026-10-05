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כוח מסווה תפס קטין בזמן שיידה אבנים במאה שערים

שלושה חשודים נעצרו במהלך פעילות אכיפה בשכונה • שוטרים הסירו דגלי פלסטין ומחקו גרפיטי • מתפרעים יידו אבנים וחפצים לעבר הכוחות

תיעוד האירועים במאה שערים
תיעוד האירועים במאה שערים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שלושה חשודים נעצרו היום (יום שני) בשכונת מאה שערים בירושלים, בחשד ליידוי אבנים והפרת הסדר הציבורי. המעצרים בוצעו במהלך פעילות אכיפה משותפת של כוחות המשטרה ופיקוח עירוני בשכונה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי יס"מ פעלו יחד עם פיקוח עירוני בפעילות משילות ואכיפה ברחבי השכונה. במסגרת הפעילות הוסרו דגלי פלסטין שנתלו ברחובות, ונמחקו כתובות וגרפיטי של דגלי פלסטין שרוססו על קירות במרחב הציבורי.

במהלך הפעילות החלו קומץ מתפרעים ליידות אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה. השוטרים הגיבו בשימוש באמצעים לפיזור ההתקהלות, ובעת יציאת הכוחות מהשכונה זיהו השוטרים חשוד קטין כשהוא מיידה אבנים לעברם.

השוטרים ביצעו את מעצרו של הקטין באמצעות כוח מסווה של בלשי המשטרה שפעלו בתוך מפרי הסדר. התיעוד שפורסם על ידי דוברות המשטרה מתעד את רגע המעצר, כאשר הבלשים תופסים את החשוד בזמן מעשה.

מהאירועים בשכונה
מהאירועים בשכונה| צילום: צילום: מ.ר

בהמשך, בסמוך למקום, התגודדו מפרי סדר סביב קצינת משטרה. תוך זמן קצר הגיעו כוחות משטרה נוספים למקום, פעלו להשבת הסדר ואיתרו במהרה שני חשודים בני 16 במעורבות באירוע. השוטרים ביצעו את מעצרם של שני החשודים.

כלל החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. במקביל מבצעים כוחות המשטרה סריקות ופעולות חקירה גלויות וסמויות לאיתור ולמעצר מעורבים נוספים באירועי התקיפה והפרת הסדר.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע באזרחים, בשוטרים ובגורמי אכיפת החוק המגיעים לבצע את תפקידם. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, ביד קשה ובאפס סבלנות נגד כל פורע חוק שיפעל באלימות, יפר את הסדר הציבורי וינסה לפגוע בכוחות הביטחון".

מההתפרעות במאה שערים (צילום: דוברות המשטרה)
מההתפרעות במאה שערים (צילום: דוברות המשטרה)
מההתפרעות במאה שערים (צילום: דוברות המשטרה)
מאה שעריםיידוי אבניםמשטרת ישראלירושלים

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