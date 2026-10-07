מלי וליאל יהלומי נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים

התפתחות נוספת בפרשת מלי וליאל יהלומי: האם והבת, שנעלמו לפני מספר חודשים ואותרו לאחר חיפושים נרחבים בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים.

במשטרת ישראל בודקים את דבר המעצר, אך מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. גורמים במשטרה מנסים להבין מדוע האם ובתה נאלצו להשתמש בדרכונים מזויפים, לאחר שבחקירה שנערכה בארגנטינה הבהירו השתיים כי עזבו את ישראל מרצונן החופשי.

מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בחודש אוגוסט האחרון, לאחר שנעלמו בווינה שבאוסטריה. החיפושים אחריהן התפרסו על פני מספר יבשות והפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם.

במהלך החקירה התגלה כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה - היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.

מהתכתבות סלולרית בין האם לבתה שהתגלתה בחקירה עלה כי ליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית. הבת כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום". השתיים מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן. בנוסף, התברר כי הן השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול והמסע.

המבצע המורכב לאיתורן הגיע לסיומו כאשר השתיים אותרו על גבי אוטובוס בינעירוני בארגנטינה. סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שוחח עמן בשטח ובדק כי הן בריאות ושלמות, אינן נתונות תחת איום או סכנה וכי הגיעו למדינה מרצונן החופשי.

בחקירה הראשונית שנערכה בארגנטינה, השתיים הבהירו כי "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה". כאשר נשאלו האם מישהו מאיים עליהן או מנסה לסחוט אותן, הן השיבו בשלילה. גם כאשר נשאלו האם הן בורחות בגלל חובות כספיים, הן שוב השיבו בשלילה והוסיפו: "אנחנו פשוט רוצות לעזוב הכול".

גורמים במשטרה הבהירו אז כי למלי יהלומי לא היו כל חובות כספיים לגורמים בשוק האפור או לכל גורם אחר. מכיוון שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בביצוע עבירה כלשהי ואינן מבוקשות, תפקידן של רשויות החוק הסתיים ברגע שהוברר כי אינן מצויות בסכנת חיים, והשתיים שוחררו לדרכן.

לאחר האיתור בארגנטינה, קרובי משפחתן של מלי וליאל הביעו דאגה וחוסר אונים מול חוסר הוודאות הנמשך. "הלוואי שיצרו קשר, ויהיו לנו תשובות", מסר אחד מקרובי המשפחה. לדבריו, מלי וליאל לא יצרו עמם קשר ביום שבת שבו נמצאו, וגם לא בימים שחלפו מאז.

כעת, עם המעצר בנמיביה, מתעוררות שאלות חדשות לגבי מסלול נדודיהן של השתיים ומטרותיהן.