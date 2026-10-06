אירוע חמור התרחש הבוקר (יום שלישי) בשכונת ארמון הנציב בירושלים: מטען חבלה שהוצמד לרכב פרטי התפוצץ ברחוב מאיר פיינשטיין, והותיר שני פצועים קשה – אב ובנו בן ה-13.

כוחות גדולים של משטרה, צוותי רפואה וכיבוי הוזעקו למקום בעקבות דיווחים על פיצוץ עז. עם הגעתם לזירה, הכוחות מצאו את הרכב עולה באש כתוצאה מהפיצוץ.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי היעד לפיצוץ הוא אב המשפחה – עבריין המוכר למשטרה – שנסע ברכב יחד עם בנו הקטין. במשטרה נמסר כי נפתחה חקירה ונבדק הרקע הפלילי של האירוע.

צוותי מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו טיפול רפואי מציל חיים לשני הפצועים בזירה, ולאחר מכן פינו אותם בניידות טיפול נמרץ לבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווחים מהשטח, האב, כבן 50, סובל מחבלות קשות בגפיים התחתונות ומצבו מוגדר קשה. בנו, נער כבן 13, סובל מחבלה רב-מערכתית ומכוויות, ומצבו מוגדר בינוני עד קשה.

מדוברות איחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני בזירה לשני פצועים – גבר כבן 40 וילד כבן 13, שנפצעו באורח קשה. השניים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם".

חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, חקי הר כסף, שפעל בזירה, תיאר: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים של ניידות טיפול נמרץ, רכבי ואופנועי תגובה מיידית. ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מסביבו".

"בסמוך היה גבר כבן 50 ונער כבן 13 כשהם בהכרה וסובלים מכוויות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי", הוסיף.

חוקרי המשטרה והזיהוי הפלילי ממשיכים באיסוף ממצאים בזירה במסגרת החקירה שנפתחה.