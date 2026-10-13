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מעצר מהיר

נעצר בחשד לפריצה לרכב ראש עיריית בני ברק

צעיר בן 25 נעצר הלילה בחשד שפרץ לרכבו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וגנב ממנו טאבלט אישי • הרכב נותר ללא נעילה מחוץ למקווה מכנובקא

החשוד שנעצר (צילום: דוברות המשטרה)

צעיר בן 25 תושב בני ברק נעצר הלילה (בין שני לשלישי) בחשד שפרץ לרכבו הפרטי של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וגנב ממנו מכשיר טאבלט. המעצר בוצע בעקבות חקירה מהירה שפתחו חוקרי תחנת -רמת גן מיד עם קבלת התלונה.

ראש העיר הגיש אמש תלונה במשטרה לאחר שהתגלה כי רכבו נפרץ והטאבלט האישי שלו נגנב. הפריצה התרחשה כאשר הרכב נותר ללא נעילה מחוץ למקווה מכנובקא ברחוב רש"י בעיר.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בעקבות פעולות חקירה מהירות ומודיעין ממוקד, הצליחו בלשי התחנה לאתר את החשוד ולעצור אותו. החשוד הועבר לתחנת המשטרה לחקירה תחת אזהרה בחשד לפריצה לרכב וגניבה.

נודע כי החשוד מוכר למשטרה ובעל עבר בתחום הגניבות. במשטרה פועלים לאתר את הטאבלט הגנוב ובמקביל נבדקות נסיבות המקרה המדויקות.

האירוע מתרחש על רקע תקופה מתוחה עבור ראש העיר זייברט. יממה לפני הפריצה נחשף כי זייברט הגיש תלונה בבית הדין של הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א נגד שני בכירים ב. לטענתו, השניים פעלו להקליט אותו בלשכת ראש העיר ואף ניסו להפלילו.

זייברט הופיע אמש בבית הדין כשהוא מלווה בעורך דינו, והציג את טענותיו בפני הרכב הדיינים. בעקבות הפנייה, בית הדין ביקש מהבכירים להתייצב בפניו ולהשיב לטענות. הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין זייברט לחסידות גור, שהחלה עוד לפני כניסתו לתפקיד.

בחודשים האחרונים התגברה המתיחות בעקבות סדרת מהלכים פוליטיים, ובכללם הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת "חומת תורת ישראל" בראשות חבר הכנסת מאיר פרוש ובעלזא.

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