- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:16

פעילות נחושה של כוחות המשטרה במחוז יהודה ושומרון הובילה לסיכול מזימה פלילית מתוחכמת בכביש 443. שוטרי תחנת בנימין, בשיתוף היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב שומרון, עקבו אחר התארגנות חשודה ובמהלך פעילות מבצעית מבוססת הכוונה מודיעינית הצליחו למנוע ניסיון הונאה ושוד רכב שתוכנן בקפידה.

מהחקירה עלה כי החשודים הכינו מראש מנגנון מורכב שנועד למשוך אזרחים ישראלים תמימים לנקודת מפגש מבודדת במטרה לגזול את רכבם. כדי להוריד את חשדם של הקורבנות המיועדים ולהקנות לעסקה מראה אמין, יזמו החשודים רכישה מדומה של שמן זית בסכום כולל של כ-7,000 שקלים. במסגרת התרמית, החשודים העבירו למוכרים צילום של תעודת זהות מזויפת ואף אסמכתה על ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי גנוב. לאחר שהצליחו לרכוש את אמונם של המוכרים, תואמה עמם נקודת מפגש בכניסה לכפר הפלסטיני חירבת אל מסבאח לצורך העברת השמן.

( צילום: דוברות המשטרה )

אלא שהתוכנית המפורטת של החשודים נחשפה מבעוד מועד על ידי גורמי מודיעין במשטרה. אמש, כששני החשודים הגיעו לנקודת המפגש שנקבעה בהיותם בטוחים שהציבו מלכודת מוצלחת, המתינו להם בלשי המשטרה והלוחמים במקום. השוטרים זינקו לעברם ועצרו אותם 'על חם' בטרם הספיקו להוציא את השוד לפועל. במהלך המעצר תפסה המשטרה את כלי הרכב שבו הגיעו החשודים וכן מכשירי טלפון ניידים ששימשו על פי החשד לניהול התרמית והקשר מול הקורבנות.

בחקירתם התחזק החשד כי כל תכליתה של עסקת שמן הזית הייתה להוות כיסוי בלבד, במטרה לשדוד באיומים או בכוח את הרכב שבו יגיעו האזרחים הישראלים למקום. החשודים שנעצרו הם פלסטינים בני 63 ו-42, תושבי הכפר חירבת אל מסבאח והעיר רמאללה. השניים נלקחו לחקירה ממושכת בתחנת בנימין, ובמהלך היום בכוונת המשטרה להביאם בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרם לצורך השלמת החקירה. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות, בכלל הכלים המודיעיניים והמבצעיים, נגד עבירות רכוש והונאה המסכנות את ביטחון האזרחים.