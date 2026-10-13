6 פעוטות יצאו לבד ממעון בפתח תקווה • 2 גננות נעצרו

אירוע חמור התרחש בתחילת השבוע במעון ילדים בשכונת נווה גן בפתח תקווה, כאשר שישה פעוטות כבני שנתיים יצאו ממתחם המעון ושוטטו לבדם ברחובות העיר ללא כל השגחה. שלושה מהפעוטות הגיעו למרחק של כקילומטר מהמעון, עד שאותרו בידי אזרח שהזעיק את המשטרה.

שוטרי תחנת פתח תקווה במחוז מרכז פתחו בחקירה מיד עם קבלת הדיווח על מספר פעוטות שנצפו משוטטים לבדם ברחוב, ללא ליווי מבוגר, כשהם רכובים על מכוניות צעצוע בסמוך למעון.

השוטרים הגיעו למקום, איתרו את הפעוטות ודאגו להעבירם לחזקת הוריהם בשלום.

במקביל, פתחו חוקרי התחנה בפעולות חקירה מקיפות לבירור נסיבות האירוע, שכללו גביית עדויות, איסוף ממצאים ושימוש באמצעים טכנולוגיים.

במסגרת החקירה עוכבו לחקירה שתי עובדות מהמעון, תושבות פתח תקווה בשנות ה-40 וה-50 לחייהן. בסיום החקירה שוחררו השתיים בתנאים מגבילים.

אחת האימהות סיפרה כי הביאה את בנה בשעות הבוקר למעון, וכשהבחינה כי הרצפה מלוכלכת ביקשה מאנשי הצוות לנקות את המקום. כעבור כרבע שעה היא קיבלה שיחת טלפון ממנהלת המעון שהודיעה לה כי בנה יצא מהמעון והם אינם מצליחים לאתר אותו.

האם סיפרה לתקשורת: "ברגע אחד הפכתי מאם שהשאירה את בנה במסגרת שאמורה להגן עליו ולשמור עליו, לאם שנאלצת לחפש את בנה הפעוט מחשש ממשי לחייו ולשלומו".

לדבריה, ארבעה פעוטות יצאו כשהם רכובים על בימבות ושניים נוספים יצאו ברגל. פעוטה אחת אותרה על מדרגות בסמוך לשער החירום של המעון, ושני פעוטות נמצאו בגינת משחקים ברחוב.

החיפוש אחר שלושת הפעוטות הנוספים נמשך לדבריה כרבע שעה, עד שהם אותרו במרחק של כקילומטר מהמעון, כשהגיעו לסביבת כביש סואן. שם הבחין בהם אזרח שהזעיק את המשטרה.