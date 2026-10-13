מפלגת זהות הגישה תלונה דחופה למשטרת ישראל בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו קריאות בערבית להציב מארב ליו"ר המפלגה, ח"כ לשעבר משה פייגלין, ולפגוע בו פיזית. במפלגה טוענים כי הסרטון מהווה חציית קו אדום ומצטרף להתבטאויות מסיתות נוספות שהופיעו לאחרונה ברשת.

ב'זהות' קושרים באופן ישיר בין האיומים וההסתה לבין עלייתו של פייגלין הבוקר להר הבית, לצד העמדות והמסרים שהוא מציג במסגרת קמפיין הבחירות לקראת חזרתה של המפלגה לכנסת. בעקבות הפרסומים המסוכנים, דורשת המפלגה ממשטרת ישראל לפעול מיידית נגד המסיתים והגורמים העומדים מאחורי האיומים.

יו"ר המפלגה, משה פייגלין, הגיב בנחישות לאיומים על חייו והבהיר כי אין בכוונתו לסגת מדרכו: "האיומים והקריאות למארב לא ירתיעו אותנו. שורש המאבק על קיומנו מתחיל בהר הבית, המקום המקודש לעם היהודי, ושם גם מוכרעת הריבונות שלנו".

פייגלין הוסיף ותקף: "אי אפשר להשלים עם מציאות שבה גורמים קיצוניים מאיימים ומנסים לסתום פיות של נבחרי ציבור שמציגים את האמת הפשוטה והברורה ללא פחד. אנו דורשים ממשטרת ישראל לפעול מיידית, לשים את היד על המסיתים, ולהבהיר באופן חד-משמעי מי הריבון ובעל הבית בארץ הזאת".

המקרה מצטרף לשורה של אירועי הסתה ואיומים על אישי ציבור בישראל. לפני כשבועיים הוגש כתב אישום חמור נגד מרצה באוניברסיטת בר אילן שתכנן מתקפת טרור רחבת היקף ואיים על פייגלין עצמו במסגרת ניסיון לגייסו לתוכנית. כמו כן, בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד קשיש בן 84 שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כ"ץ.

במשטרת ישראל טרם הגיבו לתלונה שהוגשה על ידי מפלגת זהות. גורמים במערכת האכיפה מדגישים כי כל איום על חיי אדם, ובמיוחד על נבחרי ציבור, מטופל בחומרה מרבית.