שנתיים לאחר הקרב הקשה בתחנת המשטרה בשדרות, שבו נהרגו לוחמים ונקבר תחת ההריסות גם ספר התורה של בית הכנסת בתחנה – נערך טקס מרגש של הכנסת ספר תורה חדש למבנה הזמני. במשטרה מדגישים: "התחנה חדשה, אך אותה הרוח והשליחות ממשיכות לפעום" (בארץ)
הליקויים החמורים שהתגלו במקווה הטהרה בשדרות, מדירים שינה מעיני הרבנים שיצאו בקריאה דחופה לזרז את מיזם בניית המקווה החדש ולהגיע ליעד המימון עד חג שבועות | "ודאי שמי שיהיה שותף יזכה לישועה, בפרט ההורים המצפים לזרע של קיימא" (חרדים)
המחדלים הרבים ביום שמחת תורה ממשיכים להתגלות, ואמש (שבת) נחשפו חלקים מתחקיר צה"ל המעלים תמונה מדהימה בהיקף הכישלון בפיקוד והשליטה בצה"ל | על פי התחקיר, מאות לוחמים הגיעו לזירות בשדרות ואופקים לאחר שכבר טוהרו - זאת בזמן שבקיבוצים וביישובים בעוטף אזרחים נלחמו מול מחבלי חמאס, עם מספרים נמוכים בהרבה (טבח שמחת תורה)
ברצף מטריד של כ 10 ימים, כמעט יום אחר יום, הופעלו אזעקות בשדרות והסביבה | היום (שני) שוגרו שלוש רקטות מצפון הרצועה, אחת יורטה, אחת נפלה בחצר בית בשדרות ואחת בשטח פתוח | בחסדי שמים אין נפגעים בנפש אך נזק כגדול נגרם לרכוש (חדשות, בארץ)